Die Tesla-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Das greifbarste positive Argument der Debatte ist die Aussicht auf einen Aufschlag für Tesla-Aktionäre. Mehrere Beiträge erörtern eine mögliche Übernahme gegen Aktien und eine Prämie auf den Börsenkurs. Daraus leiten einzelne Teilnehmer die Erwartung ab, dass schon die Aussicht auf einen Deal den Kurs stützen könnte. Allerdings enthalten die bereitgestellten geprüften Informationen keine Bestätigung einer solchen Transaktion. Weder ein Zusammenschluss noch ein bestimmter Aufschlag sind damit gesichert.

Ein Wochenminus von 0,2 Prozent wirkt unspektakulär – die Debatte über Tesla war es nicht. Zwischen Quartalszahlen und einer gesenkten Investitionsprognose beschäftigte die wallstreetONLINE-Community vor allem die Spekulation über einen möglichen Zusammenschluss mit SpaceX. Im Kern ging es darum, ob eine solche Transaktion neue Kursfantasie schaffen könnte oder lediglich von Schwächen im laufenden Geschäft ablenken würde.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gerade die Ausgestaltung sorgt für Widerspruch. Skeptiker fragen, warum SpaceX-Aktionäre einen hohen Aufpreis akzeptieren sollten und wie ein faires Tauschverhältnis zustande käme. Sie vermuten mögliche Interessenkonflikte und befürchten eine Verschiebung der Stimmrechte zulasten bisheriger Tesla-Aktionäre. Auch das sind Szenarien der Community, keine feststehenden Folgen. Nachvollziehbar ist jedoch ihr Kernargument: Ein neuer Konzernzuschnitt allein würde die Ertragskraft des Autogeschäfts nicht verbessern.

Breiter begründet ist die Kritik an der Bewertung. Wiederholt verweisen Teilnehmer auf aus ihrer Sicht schwache Margen, wenig Umsatzdynamik und große Erwartungen an noch nicht ausreichend bewährte Geschäftsfelder. Die geprüften Kennzahlen zeigen die hohe Bewertungsbasis: Tesla kommt auf eine Marktkapitalisierung von 1,31 Billionen Euro und ein KGV auf Basis des Vorjahresgewinns von 420,30. Damit besitzt die Frage, welche künftigen Gewinne diesen Preis rechtfertigen können, besonderes Gewicht.

Beim autonomen Fahren fällt das Urteil weniger einheitlich aus. Einzelne Beiträge bewerten die Entwicklung des Fahrassistenzsystems FSD positiv. Kritiker bezweifeln dagegen Teslas technologischen Vorsprung und sehen regulatorische Hürden für Robotaxis. Die angeführten Videos und Erfahrungsberichte belegen diese Einwände nicht abschließend. Eine positive externe Perspektive liefert die DZ Bank: Sie hat ihren fairen Wert von 400 auf 420 US-Dollar angehoben und die Kauf-Einstufung bestätigt. Trotz anhaltenden Margendrucks misst sie Robotaxis und FSD langfristig wachsende Bedeutung bei.

Nächste Woche zählt die Bestätigung

In der kommenden Woche wären belastbare Unternehmensangaben zu den SpaceX-Spekulationen sowie nähere Erläuterungen zur gesenkten Investitionsprognose besonders relevant. Kursseitig bilden 347,20 Euro am Wochenhoch den Widerstand und 314,25 Euro am Wochentief die Unterstützung. Das zuletzt nur 0,8-Fache des Wochenschnitts erreichende Handelsvolumen macht zudem die Beteiligung an einem möglichen Ausbruch interessant: Erst dann ließe sich besser beurteilen, ob aus der lebhaften Debatte eine tragfähige Kursbewegung wird.

Tesla Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -0,2 % Wochenhoch / Wochentief 347,20€ / 314,25€ KGV (Vorjahr) 420,30 Marktkapitalisierung 1,31 Bil.EUR

Stand: 24.10.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 347,20€ und das Wochentief bei 314,25€ die zunächst wichtigsten Marken.