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    Diese Aktie zieht alle Blicke an

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    Kuros Biosciences explodiert: Diese Entwicklung elektrisiert die Anleger

    Die Kuros Biosciences-Aktie gewann in dieser Woche 19,9 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.

    Diese Aktie zieht alle Blicke an - Kuros Biosciences explodiert: Diese Entwicklung elektrisiert die Anleger
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Ein Wochenplus von 19,9 Prozent hat die Kuros-Biosciences-Aktie im wallstreetONLINE-Forum ins Rampenlicht gerückt. Im Zentrum stand die Frage, ob der Titel gegenüber dem Wettbewerber Bonesupport zu niedrig bewertet ist – oder ob Unterschiede bei Profitabilität und Wachstum den Abschlag rechtfertigen. Die kräftige Erholung nährte zugleich die Hoffnung, dass Kursgewinne diesmal Bestand haben.

    Bewertungslücke: Aufholchance oder begründeter Abschlag?

    Das meistdiskutierte positive Argument war der Vergleich mit Bonesupport. Mehrere Beiträge verwiesen auf dessen nach ihrer Darstellung starke Quartalszahlen und deutlich höhere Börsenbewertung. Daraus leiteten sie Aufholpotenzial für Kuros ab. Die geprüfte Marktkapitalisierung von Kuros beträgt 860,63 Millionen Euro. Die im Forum genannten Vergleichswerte und Umsatzrelationen zu Bonesupport sind hingegen nicht unabhängig bestätigt; eine gesicherte Unterbewertung lässt sich daraus nicht ableiten.

    Auch innerhalb der optimistischen Beiträge gab es einen wichtigen Einwand: Bonesupport sei bei der Profitabilität weiter und erziele höhere Margen. Das würde einen Bewertungsunterschied zumindest teilweise erklären. Die Erwartung, Kuros könne mit zunehmender Geschäftsentwicklung seine Marge verbessern, bildet deshalb den Kern der positiven These. Entscheidend wäre nicht allein mehr Umsatz, sondern ein größerer Gewinnanteil daran. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 695,32 zeigt zugleich, wie anspruchsvoll die Bewertung gemessen am damaligen Gewinn ausfällt.

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    Zusätzlichen Rückenwind erhoffen sich Teile der Community von einer Umschichtung aus Technologie- in Gesundheitsaktien. Diese vermutete Sektorrotation wäre allerdings kein Beleg für eine bessere operative Entwicklung bei Kuros. Ähnlich einzuordnen sind Erwartungen an künftige Antibiotika-Anwendungen und behauptete Vorteile des Knochenersatzprodukts MagnetOs: Sie ergänzen die Wachstumsfantasie, bleiben auf Basis der vorliegenden Informationen aber Einschätzungen aus dem Forum.

    Mehr Zuversicht, offene Fragen zur Kommunikation

    Positiv wurde außerdem hervorgehoben, dass die Aktie ihre Gewinne zum Wochenausklang nach Wahrnehmung der Community besser verteidigte als in früheren Erholungsphasen. Als möglichen Impuls diskutierten Beiträge eine berichtete Aufnahme in eine Favoritenliste von Berenberg. Eine unabhängig geprüfte Bestätigung dafür liegt in den bereitgestellten Informationen nicht vor.

    Kritik entzündete sich wiederholt an der Unternehmenskommunikation. Nach Darstellung mehrerer Beiträge seien Personal- und Produktionsentwicklungen zu beiläufig oder zunächst über soziale Netzwerke vermittelt worden. Dahinter steht der nachvollziehbare Wunsch nach zeitnahen, leicht auffindbaren Informationen. Die daraus vereinzelt abgeleiteten Übernahmevermutungen bleiben dagegen Spekulation.

    In der kommenden Woche rückt das Wochenhoch bei 22,64 Euro als Widerstand in den Blick. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung stützen; bei Rückschlägen bleibt das Wochentief bei 17,885 Euro die relevante Unterstützung. Konkrete bestätigte Unternehmenstermine sind nicht angegeben. Inhaltlich werden deshalb mögliche offizielle Aussagen zur Margenentwicklung und zu operativen Fortschritten wichtig: Sie könnten zeigen, ob die diskutierte Aufholthese mehr trägt als den jüngsten Kursschwung.

    Kuros Biosciences Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +19,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 22,64€ / 17,885€
    KGV (Vorjahr) 695,32
    Marktkapitalisierung 860,63 Mio.EUR

    Stand: 24.10.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 22,64€ und das Wochentief bei 17,885€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Kuros Biosciences

    -0,18 %
    +19,95 %
    +18,08 %
    -0,81 %
    -33,15 %
    +745,38 %
    +1.047,78 %
    -26,38 %
    ISIN:CH0325814116WKN:A2ALS5
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