Das erste produktionserprobte Open-Source-KI-3D-Modell

PEKING, 24. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Hi3D gab heute die Open-Source-Veröffentlichung von Hi3D V1.0 (ehemals Sparc3D) bekannt und stellt damit sein produktionserprobtes KI-3D-Modell allen Entwicklern, Forschern und Unternehmen zur Verfügung. Benutzer können online auf den Quellcode und die Modellgewichte zugreifen und kostenlos 3D-Modelle auf der offiziellen Hi3D-Website generieren.

Hi3D V1.0 (ehemals Sparc3D) erlangte im Jahr 2025 Anerkennung für seine hochauflösenden 3D-Geometriemodellierungsfunktionen. Aufbauend auf diesem Modell erweiterte das Hi3D -Team den Trainingsdatensatz und testete ihn in realen Produktionsabläufen, um seine praktische Anwendbarkeit vor der Open-Source-Veröffentlichung zu verbessern.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Schulungen in größerem Umfang: Der Trainingsdatensatz wurde von etwa 500.000 auf zwei Millionen kuratierte 3D-Objekte erweitert.

Geometrie-Rekonstruktion: Erweitert die progressive Geometrie-Rekonstruktion auf eine effektive Sparse-Grid-Auflösung von bis zu 1536³.

Strukturelle Konsistenz: Erhält feine Strukturen und betont die geometrische Konsistenz aus verschiedenen Blickwinkeln.

Praktische Anwendbarkeit: Erzielte die höchsten Werte für Wiedergabetreue und Detailreichtum in der berichteten Evaluierung sowie eine Schnittgenauigkeit von 90 %.

Eine offene Grundlage für industrielle Innovationen

Durch die Veröffentlichung von Hi3D V1.0 als Open Source bietet Hi3D eine gemeinsame technische Grundlage für eine breite Palette von Anwendungen, darunter 3D-Druck, Produkt- und E-Commerce, Industriedesign, VR/AR/XR, Animation und Film und vieles mehr. Unternehmen und Entwickler können die private Bereitstellung erkunden, das Modell in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und unter der entsprechenden Lizenz spezialisierte Produkte und Dienstleistungen entwickeln.

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Vom offenen Modell zum schöpferzentrierten 3D-Ökosystem

Das Open-Source-Modell ist Teil der umfassenderen Vision von Hi3D, eine grundlegende Infrastruktur für die KI-gestützte 3D-Erstellung aufzubauen.

Hi3D entwickelt seine hauseigene Modelltechnologie kontinuierlich weiter. Hi3D V3.0, das als erstes kommerziell erhältliches KI-3D-Modell mit einer Voxelauflösung von 2048³ vorgestellt wurde, liefert feinere geometrische Details, kohärentere komplexe Strukturen und eine verbesserte Texturqualität.

Mit den Bedürfnissen der Kreativen im Vordergrund hat Hi3D den Hi3D Agent, einen 3D-Agenten, der speziell für Kreative entwickelt wurde, sowie die Hi3D MCP-Integration eingeführt. Hi3D Agent kombiniert die Logik großer Sprachmodelle (LLMs) und die Nutzung von Werkzeugen mit dem proprietären 3D-Modell von Hi3D, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und technische Hürden zu senken, damit sich Kreative auf ihre Kreationen konzentrieren können. Durch die Hi3D MCP-Integration werden die Funktionen von Hi3D externen Agenten und Anwendungen zugänglich gemacht.

Parallel zur Veröffentlichung als Open Source kündigte Hi3D auch eine Reduzierung des Kreditverbrauchs um über 50 % an, wodurch die Hürden für die 3D-Erstellung gesenkt und mehr Kreative in die Lage versetzt werden, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

Kontakt

Yasmin Zhang

zhangyejinjin@mathmagical.com

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