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    Hi3D V1.0 wird Open Source

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    Das erste produktionserprobte Open-Source-KI-3D-Modell

    PEKING, 24. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Hi3D gab heute die Open-Source-Veröffentlichung von Hi3D V1.0 (ehemals Sparc3D) bekannt und stellt damit sein produktionserprobtes KI-3D-Modell allen Entwicklern, Forschern und Unternehmen zur Verfügung. Benutzer können online auf den Quellcode und die Modellgewichte zugreifen und kostenlos 3D-Modelle auf der offiziellen Hi3D-Website generieren.

    Entwickelt für reale 3D-Workflows

    Hi3D V1.0 (ehemals Sparc3D) erlangte im Jahr 2025 Anerkennung für seine hochauflösenden 3D-Geometriemodellierungsfunktionen. Aufbauend auf diesem Modell erweiterte das Hi3D -Team den Trainingsdatensatz und testete ihn in realen Produktionsabläufen, um seine praktische Anwendbarkeit vor der Open-Source-Veröffentlichung zu verbessern.

    Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

    • Schulungen in größerem Umfang: Der Trainingsdatensatz wurde von etwa 500.000 auf zwei Millionen kuratierte 3D-Objekte erweitert.
    • Geometrie-Rekonstruktion: Erweitert die progressive Geometrie-Rekonstruktion auf eine effektive Sparse-Grid-Auflösung von bis zu 1536³.
    • Strukturelle Konsistenz: Erhält feine Strukturen und betont die geometrische Konsistenz aus verschiedenen Blickwinkeln.
    • Praktische Anwendbarkeit: Erzielte die höchsten Werte für Wiedergabetreue und Detailreichtum in der berichteten Evaluierung sowie eine Schnittgenauigkeit von 90 %.

    Eine offene Grundlage für industrielle Innovationen

    Durch die Veröffentlichung von Hi3D V1.0 als Open Source bietet Hi3D eine gemeinsame technische Grundlage für eine breite Palette von Anwendungen, darunter 3D-Druck, Produkt- und E-Commerce, Industriedesign, VR/AR/XR, Animation und Film und vieles mehr. Unternehmen und Entwickler können die private Bereitstellung erkunden, das Modell in bestehende Arbeitsabläufe integrieren und unter der entsprechenden Lizenz spezialisierte Produkte und Dienstleistungen entwickeln.

    GitHub | Live-Demo | Hugging Face

    Vom offenen Modell zum schöpferzentrierten 3D-Ökosystem

    Das Open-Source-Modell ist Teil der umfassenderen Vision von Hi3D, eine grundlegende Infrastruktur für die KI-gestützte 3D-Erstellung aufzubauen.

    Hi3D entwickelt seine hauseigene Modelltechnologie kontinuierlich weiter. Hi3D V3.0, das als erstes kommerziell erhältliches KI-3D-Modell mit einer Voxelauflösung von 2048³ vorgestellt wurde, liefert feinere geometrische Details, kohärentere komplexe Strukturen und eine verbesserte Texturqualität.

    Mit den Bedürfnissen der Kreativen im Vordergrund hat Hi3D den Hi3D Agent, einen 3D-Agenten, der speziell für Kreative entwickelt wurde, sowie die Hi3D MCP-Integration eingeführt. Hi3D Agent kombiniert die Logik großer Sprachmodelle (LLMs) und die Nutzung von Werkzeugen mit dem proprietären 3D-Modell von Hi3D, um Arbeitsabläufe zu vereinfachen und technische Hürden zu senken, damit sich Kreative auf ihre Kreationen konzentrieren können. Durch die Hi3D MCP-Integration werden die Funktionen von Hi3D externen Agenten und Anwendungen zugänglich gemacht.

    Parallel zur Veröffentlichung als Open Source kündigte Hi3D auch eine Reduzierung des Kreditverbrauchs um über 50 % an, wodurch die Hürden für die 3D-Erstellung gesenkt und mehr Kreative in die Lage versetzt werden, ihre Ideen zum Leben zu erwecken.

    Kontakt
    Yasmin Zhang
    zhangyejinjin@mathmagical.com 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hi3d-v1-0-wird-open-source-das-erste-produktionserprobte-open-source-ki-3d-modell-302918658.html

     





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    PR Newswire (dt.)
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