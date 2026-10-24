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    Die Stimmung dreht

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    Die Verbio-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

    Die Verbio-Aktie gewann in dieser Woche 6,1 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum diskutieren Anleger, ob Neue Wachstumsfelder oder erst belastbare Gewinne? den Kurs weiter antreiben kann – oder bereits zu viel Optimismus eingepreist ist.

    Die Stimmung dreht - Die Verbio-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish
    Foto: Verbio - Verbio

    Ein Wochenplus von 6,1 Prozent und die Suche nach dem nächsten Ertragsschub haben die Verbio-Aktie im wallstreetONLINE-Forum intensiv ins Gespräch gebracht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob bessere Bedingungen im Biokraftstoffgeschäft und neue Absatzfelder einen nachhaltigen Aufschwung tragen können – oder ob dafür zunächst überzeugende Geschäftszahlen fehlen. Die Handelsspanne zwischen 26,54 und 31,24 Euro unterstreicht, wie stark sich der Kurs in dieser Woche bewegte.

    Neue Absatzfantasie trifft auf die Forderung nach Gewinnen

    Das greifbarste Argument der optimistischen Seite ist die erwartete operative Erholung. Eine im Forum verbreitete Analystenvorschau stellt für das erste Quartal 2026/27 ein EBITDA von 61,5 Millionen Euro in Aussicht. Als Gründe werden bessere europäische Biodiesel- und Ethanolmargen, eine steigende Auslastung in Nevada sowie höhere deutsche Treibhausgasquotenpreise genannt. Das sind Erwartungen aus der diskutierten Vorschau, keine bestätigten Quartalsergebnisse. Dennoch bietet diese Argumentation einen konkreteren Ansatz als bloße Hoffnungen auf steigende Kurse.

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    Daneben beschäftigt die Community eine mögliche zusätzliche Verwertung biogenen CO₂ für nachhaltige Flugkraftstoffe, kurz SAF. Befürworter erwarten, dass ein wachsender Bedarf an solchen Kraftstoffen neue Erlöse ermöglichen könnte. Als denkbarer Abnehmer wird ein Projekt in Schwedt diskutiert. Gerade hier zeigt sich aber die Unsicherheit: Ein Gegenbeitrag verweist darauf, dass die erste Ausbaustufe ihren CO₂-Bedarf aus einer örtlichen Papierfabrik decken solle. Weder eine Belieferung durch Verbio noch daraus abgeleitete hohe Zusatzgewinne sind damit belegt.

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    Ähnlich einzuordnen ist die mehrfach aufgegriffene Idee, Biomethan zur Energieversorgung von Rechenzentren einzusetzen. Aus Sicht der Befürworter könnte eine verlässliche Stromversorgung mit erneuerbarem Gas zusätzliche Nachfrage schaffen. Ein konkreter neuer Auftrag für Verbio lässt sich aus den Beiträgen jedoch nicht ableiten. Das Thema bleibt eine mögliche langfristige Chance, nicht der Nachweis eines unmittelbar bevorstehenden Ergebnissprungs.

    Die skeptische Seite verlangt deshalb vor allem messbare Fortschritte. Mehrere Beiträge bezweifeln, dass weitere Zukunftserzählungen allein ausreichen. Entscheidend seien deutlich stärkere Ergebnisse und eine daraus begründbare bessere Gewinnperspektive. Auch bei den laufenden Marktbedingungen herrscht keine Einigkeit: Ein Beitrag verweist auf sinkende Ethanolnotierungen, andere halten abweichende Preisindikatoren dagegen. Unterschiedliche Märkte und Bezugsgrößen erschweren dabei Rückschlüsse auf Verbios tatsächliche Margen.

    Für die kommende Woche rücken damit Signale zu Kraftstoffmargen, Quotenpreisen und Auslastung in den Vordergrund. Kursseitig liegt der nächste Widerstand am Wochenhoch von 31,24 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 26,54 Euro. Ob ein Vorstoß nach oben mehr Rückhalt erhält, dürfte auch das Handelsinteresse zeigen: Zuletzt lag das relative Volumen nur beim 0,5-Fachen des Wochenschnitts.

    Verbio Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +6,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 31,24€ / 26,54€
    KGV (Vorjahr) -5,99
    Marktkapitalisierung 1,81 Mrd.EUR

    Stand: 24.10.2026, 17:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 31,24€ und das Wochentief bei 26,54€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Verbio

    +1,43 %
    +6,12 %
    -5,64 %
    -15,10 %
    +94,93 %
    -20,25 %
    -56,01 %
    +398,95 %
    +67,29 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Zur Verbio Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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