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    Die Zweifel wachsen

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    BYD unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick

    Die BYD-Aktie verlor in dieser Woche 3,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Die Zweifel wachsen - BYD unter Druck: Anleger streiten über Bewertung und Ausblick
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    Die BYD-Aktie hat auf Wochensicht 3,0 Prozent verloren und damit im wallstreetONLINE-Forum eine intensive Grundsatzdebatte ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Auslandsexpansion, Batterien und Halbleiter eine höhere Bewertung rechtfertigen – oder ob der Preiskampf im Autogeschäft die Gewinnchancen begrenzt. Zwischen dem Wochentief bei 7,62 Euro und dem Hoch bei 8,438 Euro trafen langfristige Wachstumshoffnungen auf Zweifel an der Ertragskraft.

    Mehr Absatz – aber auch mehr Gewinn?

    Das am häufigsten begründete positive Argument ist die Internationalisierung. Optimistische Stimmen erwarten, dass zusätzliche Verkäufe im Ausland eine schwächere Nachfrage in China ausgleichen können. Eine lokale Fertigung in Europa könnte nach ihrer Einschätzung außerdem helfen, Zollbelastungen zu verringern. Die im Forum genannten Absatz- und Marktanteilszahlen sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt. Entscheidend bleibt die Erwartung, dass BYD außerhalb des Heimatmarktes profitabel wachsen kann.

    Hinzu kommt die eigene Fertigung vieler Komponenten. Befürworter sehen darin einen Kostenvorteil, der BYD im Wettbewerb widerstandsfähiger machen könnte. Eine mögliche Marktbereinigung in China würde aus ihrer Sicht langfristig zusätzliche Chancen eröffnen. Bemerkenswert ist dabei eine Schnittmenge zwischen beiden Lagern: Auch skeptische Beiträge halten eine starke Marktposition für denkbar. Umstritten ist weniger das mögliche Überleben im Wettbewerb als die Frage, welcher Gewinn dabei für die Aktionäre übrig bleibt.

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    Die Kritiker wenden ein, dass steigende Stückzahlen allein keine höheren Margen garantieren. Anhaltende Rabatte könnten den Nutzen größerer Produktionsmengen aufzehren. Zudem erfordere eine weltweite Expansion Zeit und Kapital. Für das Batteriegeschäft wird ein ähnlicher Mechanismus befürchtet: Sinkende Preise könnten trotz wachsender Nachfrage die Erträge belasten. Damit richtet sich der stärkste Einwand nicht gegen technische Fortschritte, sondern gegen die Annahme, dass daraus automatisch hohe Gewinne entstehen.

    Zusatzfantasie braucht belastbare Erträge

    Batterien, Halbleiter und Robotik liefern weiteren Diskussionsstoff. Teile der Community vermuten hier bislang unzureichend berücksichtigte Werte und hoffen auf Ausgliederungen oder Börsengänge. Das bleibt Spekulation. Die Gegenposition verweist darauf, dass eine Abspaltung nicht automatisch zusätzliche laufende Gewinne schafft und interne Lieferbeziehungen verteuern könnte. Auch die Vorstellung eines künftigen Chipriesen ist eine Zukunftserwartung, kein belegter Bewertungsmaßstab.

    In der kommenden Woche stehen zunächst 7,62 Euro als Unterstützung und 8,438 Euro als Widerstand im Blick. Das zuletzt nur 0,8-Fache des Wochenschnitts betragende Handelsvolumen liefert noch keinen Hinweis auf außergewöhnlich starke Beteiligung. Im Forum richtet sich die Aufmerksamkeit zudem auf den 29. Oktober und einen erwarteten Bericht; als bestätigter Unternehmenstermin liegt dieses Datum nicht vor. Inhaltlich wären belastbare Angaben zu Margen und Auslandsgeschäft besonders relevant: Sie könnten zeigen, ob das Wachstum die Ertragskraft tatsächlich stärkt.

    BYD Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -3,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 8,438€ / 7,62€
    KGV (Vorjahr) 24,58
    Marktkapitalisierung 30,09 Mrd.EUR

    Stand: 24.10.2026, 19:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 8,438€ und das Wochentief bei 7,62€ die zunächst wichtigsten Marken.

    BYD

    +4,44 %
    -3,04 %
    -9,67 %
    -17,06 %
    -28,86 %
    -16,26 %
    -26,40 %
    +296,60 %
    +3.262,14 %
    ISIN:CNE100000296WKN:A0M4W9
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