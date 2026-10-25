𝗦𝗺𝗮𝗹𝗹-𝗖𝗮𝗽-𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝗪𝗼𝗰𝗵𝗲: JENOPTIK AG

Der Chipboom treibt die Marge

📣 Am Mittwoch hat Jenoptik die Prognose für die EBITDA-Marge 2026 auf rund 22% angehoben, zuvor waren 20-21% erwartet. Das Umsatzwachstum von 5-9% bleibt unverändert. Die Aktie legte um gut 9% zu und hat sich seit Jahresbeginn fast verdoppelt.

📊 Die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate: Umsatz über 800 Mio.€ (+6,9%), EBITDA knapp 180 Mio.€ (+36,7%), Auftragseingang 1,1 Mrd.€ (+41,5%). Das Book-to-Bill lag bei 1,37. Im dritten Quartal zeigte sich eine deutliche Beschleunigung. Der Umsatz stieg um 18,5% auf 302 Mio. € und das EBITDA um 53% auf 81 Mio. €. Der Auftragseingang stieg von einer höheren Vorjahresbasis um 23,6% und das B2B lag mit 1,25 klar über dem Umsatz.

🔬 Treiber ist laut Unternehmen die Halbleiterausrüstung: Im ersten Halbjahr stieg der Auftragseingang im Segment Semiconductor & Advanced Manufacturing um 85% auf 350,3 Mio.€, getragen von Lithografie und Inspektion. Jenoptik liefert hochpräzise Mikrooptik an ASML. ASML erwartet nach dem Rekordquartal (Umsatz 11,7 Mrd.€) für 2026 einen Umsatz von 44-45 Mrd.€ und will die Kapazität bei EUV und DUV 2027 um rund 30% ausbauen. CEO Christophe Fouquet sagte im Earnings Call am 14. Oktober, die Nachfrage werde das Angebot mindestens bis 2028 übersteigen. Das Halbleiter Segment von Jenoptik erreichte im ersten Halbjahr eine EBITDA-Marge von 31,8% (Vorjahr 22,2%), getrieben von besserer Auslastung und Produktmix. Hinzu kommen in der Biophotonik höhere Verteidigungsaufträge und ein mehrjähriger Medizintechnik-Auftrag im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.

⚖️ Zur Einordnung: Im ersten Halbjahr wuchs der Umsatz nur um 1%, im dritten Quartal waren es nun 18,5%. Die Aufträge schlagen sich also zunehmend im Umsatz nieder. Der Auftragseingang wuchs im dritten Quartal mit 23,7% langsamer als im ersten Halbjahr (+53%), bei einer hohen Vorjahresbasis. Die CFO hatte im August darauf bereits darauf hingewiesen, dass die starke Nachfrage teilweise von einigen Großaufträgen getrieben sei und das Tempo im zweiten Halbjahr nicht anhalten müsse. Die Umsatzprognose von 5-9% bleibt unverändert.

🧭 Neu an der Spitze ist seit 1. August Dr. Dominic Dorfner. Der Physiker führte zuvor den Leistungselektronik-Hersteller Semikron Danfoss. Im Halbjahresbericht nennt Jenoptik als Prioritäten den Kapazitätsausbau in den OEM-Geschäften, die Abarbeitung des Auftragsbestands und eine Überprüfung der aktuellen Strategie. Wachstumsfelder neben Halbleitern sind optische Kommunikation für Rechenzentren, Verteidigung, Smart Mobility in den USA und AR/VR.

𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Der Halbleiterzyklus schlägt bei Jenoptik gerade auf Aufträge und Marge durch, die unveränderte Umsatzprognose zeigt aber, dass die Auftragsstärke noch nicht vollständig im Umsatz angekommen ist. Entscheidend wird, wie nachhaltig die Nachfrage der Ausrüster bleibt und welche Weichen der neue CEO in der Strategieüberprüfung stellt.

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