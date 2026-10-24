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    Die Micron Technology-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

    Die Bären übernehmen

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    Mit einem Minus von 5,5 Prozent gehört Micron Technology zu den schwächeren Aktien der Woche. Im Forum wird diskutiert, ob der Rücksetzer übertrieben ist oder neue Probleme sichtbar macht.

    Die Bären übernehmen - Die Micron Technology-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology hat auf Wochensicht 5,5 Prozent verloren – und damit im wallstreetONLINE-Forum eine intensive Debatte ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der KI-Speicherboom dauerhaft hohe Gewinne ermöglicht oder die Zweifel an den milliardenschweren KI-Investitionen schwerer wiegen. Hinzu kamen Diskussionen über Arbeitskonflikte in Taiwan und die Konkurrenz aus China.

    Speicherknappheit oder überschätzter KI-Boom?

    Das stärkste Argument der optimistischen Seite ist ein nach ihrer Einschätzung weiterhin knappes Speicherangebot. Mehrere Beiträge verweisen auf Berichte, wonach ein Überangebot bis 2029 unwahrscheinlich sei. Daraus leitet die Community die Erwartung ab, dass Micron länger von hohen Preisen profitieren könnte. Besonders bei HBM, dem leistungsfähigen Speicher für KI-Anwendungen, sehen Teilnehmer Engpässe bei der aufwendigen Gehäuse- und Verbindungstechnik. Die genannten Zeitpläne für zusätzliche Kapazitäten sind allerdings keine hier bestätigten Unternehmensangaben.

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    Nach dieser Lesart würden neue Fabriken das Angebot erst mit Verzögerung spürbar erhöhen. Zugleich argumentieren Befürworter, dass hohe Investitionen der KI-Anbieter zunächst Aufträge für Zulieferer schaffen – selbst wenn sich diese Ausgaben für einzelne Kunden später nicht rechnen sollten. Im Forum angeführte Geschäftszahlen anderer Technologieunternehmen werden als Nachfragebeleg gewertet. Sie erlauben jedoch keinen gesicherten Schluss auf Microns künftige Erträge.

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    Genau dort setzt die Gegenposition an: Aufträge von heute garantieren keine dauerhaft rentable Nachfrage. Wiederholt berichten Teilnehmer von einem schwachen Technologieumfeld und verweisen auf einen gestiegenen Ölpreis als zusätzliche Belastung. Diese Marktbeobachtungen bleiben Einschätzungen der Community. Inhaltlich entscheidend ist die Sorge, dass Kunden ihre Ausgaben drosseln könnten, falls die erhofften Erträge aus KI ausbleiben. Dann wären auch hohe Speicherpreise und Margen weniger belastbar.

    Die Bewertungsdebatte zeigt diesen Konflikt besonders deutlich. Das geprüfte KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 15,87. Im Forum kursierende deutlich niedrigere Zukunfts-KGVs beruhen dagegen auf unbestätigten Gewinnannahmen. Selbst ein rechnerisch günstiger Wert wäre nur aussagekräftig, wenn die erwarteten Gewinne Bestand hätten. Auf diese Abhängigkeit vom Speicherzyklus weist auch ein ansonsten optimistischer Beitrag ausdrücklich hin.

    Taiwan bleibt ein kurzfristiger Unsicherheitsfaktor

    Beim Arbeitskonflikt unterscheiden die Beiträge zunehmend zwischen den Standorten Taichung und Taoyuan. Berichte über eine Einigung an einem Werk wurden zunächst als umfassende Entwarnung gelesen, später aber relativiert. Nach Darstellung der Community blieb der Konflikt in Taoyuan offen. Einzelne Teilnehmer berichten zugleich von keinen nennenswerten Produktionsausfällen. Beides ist hier nicht unabhängig bestätigt. Auch der diskutierte technische Vorsprung gegenüber chinesischen Wettbewerbern bleibt eine Einschätzung, kein gesicherter Befund.

    Für die kommende Woche rückt der im Forum genannte Verhandlungstermin am 27. Oktober in den Blick, sofern er bestätigt wird. Entscheidend wären belastbare Nachrichten zu einer Einigung und möglichen Produktionsfolgen. Im Kursbild bildet das Wochentief bei 757,30 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 827,20 Euro den Widerstand. Das zuletzt nur 0,8-Fache des Wochenschnitts betragende Handelsvolumen liefert bislang keinen Hinweis auf eine überdurchschnittliche Handelsbeteiligung.

    Micron Technology Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -5,5 %
    Wochenhoch / Wochentief 827,20€ / 757,30€
    KGV (Vorjahr) 15,87
    Marktkapitalisierung 887,15 Mrd.EUR

    Stand: 24.10.2026, 21:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 827,20€ und das Wochentief bei 757,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Micron Technology

    +2,71 %
    -5,51 %
    -17,94 %
    -8,61 %
    +357,15 %
    +1.138,31 %
    +1.251,66 %
    +4.952,19 %
    +5.073,53 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Zur Micron Technology Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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