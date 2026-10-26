Heute im Fokus: Verizon Communications, Cemex, Nucor, Cadence und Celestica
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
12:00 Uhr, USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen
Mexiko: Cemex, Q3-Zahlen
USA: Nucor, Q3-Zahlen
USA: Cadence Design Systems, Q3-Zahlen
USA: Celestica, Q3-Zahlen
USA: Rambus, Q3-Zahlen
USA: Welltower, Q3-Zahlen
Konjunkturdaten
06:00 Uhr, Japan: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)
07:00 Uhr, Finnland: Erzeugerpreise 9/26
08:00 Uhr, Schweden: Erzeugerpreise 9/26
10:00 Uhr, Deutschland: Ifo-Geschäftsklima 10/26
13:30 Uhr, USA: CFNA-Index 9/26
15:30 Uhr, USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 26.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 07:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 10:00 DEU ifo - Geschäftsaussichten 10:00 DEU IFO – Business Climate 10:00 DEU ifo - aktuelle Beurteilung
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