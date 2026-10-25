Die Deutsche Rohstoff-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

Die optimistische Argumentation setzt an zwei Stellschrauben an. Mehrere Teilnehmer erwarten höhere Verkaufserlöse und zugleich eine wachsende Produktion durch zusätzliche Bohrungen. Ihrer Einschätzung nach könnte diese Kombination eine Prognoseanhebung rechtfertigen. Die im Forum genannten Annahmen zu Ölpreisen, Fördermengen und einem beschleunigten Bohrprogramm sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt. Eine neue Unternehmensprognose lässt sich daraus nicht ableiten.

Die Deutsche Rohstoff-Aktie hat auf Wochensicht 6,0 Prozent gewonnen. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem die Hoffnung auf eine höhere Unternehmensprognose für Gesprächsstoff: Nach Einschätzung vieler Teilnehmer könnten hohe Ölpreise und steigende Fördermengen zusätzliche Gewinne bringen. 54 relevante Beiträge von 25 Nutzern an fünf Tagen zeigen das Interesse. Das Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,3-Fachen des Wochenschnitts.

Besonders konkret wird die Debatte bei der Preisabsicherung. Einige Teilnehmer rechnen damit, dass ein großer ungesicherter Produktionsanteil unmittelbar von hohen Marktpreisen profitiert. Andere verweisen auf die Kehrseite: Sollte Öl deutlich günstiger werden, könnten geringe Absicherungen das Ergebnis belasten. Für 2027 kursieren unterschiedliche Schätzungen zur Hedgequote. Ob zwischenzeitlich weitere Sicherungsgeschäfte hinzugekommen sind, bleibt offen. Frühere Mehrerlöse können einen späteren Preisrückgang rechnerisch abfedern, ersetzen aber keine vertragliche Absicherung künftiger Verkäufe.

Auch die These dauerhaft hoher Ölpreise bleibt eine Erwartung. Mehrfach wird argumentiert, ein Wiederaufbau von Ölreserven könne die Nachfrage länger stützen. Daraus leiten optimistische Stimmen Planungssicherheit ab. Die geopolitischen Szenarien und ihre Preisfolgen sind jedoch Spekulationen der Community, keine gesicherten Grundlagen für die Gewinnentwicklung.

Günstige Bewertung allein reicht nicht

Das bestätigte Vorjahres-KGV von 5,82 liefert einen Anknüpfungspunkt für die Unterbewertungsdebatte. Es belegt aber nicht, dass frühere Gewinne dauerhaft erreichbar sind. Kritische Beiträge verlangen deshalb nachvollziehbare Annahmen zu Förderung, Ölpreis und Beteiligungswerten statt bloßer Kursfantasie. Wiederholt geforderte Aktienrückkäufe könnten nach Ansicht ihrer Befürworter den Gewinn je Aktie stützen. Über Umfang und Umsetzung liegen hier keine geprüften Angaben vor. Umstritten bleibt zudem, ob ein höheres Börsensegment mehr institutionelle Nachfrage bringen würde oder vor allem zusätzliche Handelsaktivität.

In der kommenden Woche stehen damit mögliche Klarstellungen zu Prognose, Absicherungen und Kapitalverwendung im Fokus; ein bestätigter Veröffentlichungstermin liegt dafür nicht vor. Die im Forum für den 31. Oktober erwartete Wandlung von Almonty-Krediten ist ebenfalls unbestätigt. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 88,70 Euro den nächsten Widerstand. Auf der Unterseite ist das Wochentief bei 83,30 Euro die relevante Unterstützung.

Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +6,0 % Wochenhoch / Wochentief 88,70€ / 83,30€ KGV (Vorjahr) 5,82 Marktkapitalisierung 443,98 Mio.EUR

Stand: 25.10.2026, 07:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 88,70€ und das Wochentief bei 83,30€ die zunächst wichtigsten Marken.