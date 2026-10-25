🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Rohstoff AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Rohstoff

    Die Deutsche Rohstoff-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish

    Die Stimmung dreht

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nach einem Wochenplus von 6,0 Prozent steigt die Zuversicht rund um Deutsche Rohstoff. Doch während die Bullen auf Mehr Gewinn durch höhere Ölpreise und Fördermengen setzen, warnen Skeptiker vor Ergebnisrisiken bei Ölpreisrückgang und geringer Absicherung.

    Die Stimmung dreht - Die Deutsche Rohstoff-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish
    Foto: adobe.stock.com

    Die Deutsche Rohstoff-Aktie hat auf Wochensicht 6,0 Prozent gewonnen. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem die Hoffnung auf eine höhere Unternehmensprognose für Gesprächsstoff: Nach Einschätzung vieler Teilnehmer könnten hohe Ölpreise und steigende Fördermengen zusätzliche Gewinne bringen. 54 relevante Beiträge von 25 Nutzern an fünf Tagen zeigen das Interesse. Das Handelsvolumen lag zuletzt beim 1,3-Fachen des Wochenschnitts.

    Hohe Ölpreise: Gewinnhebel oder Absicherungsrisiko?

    Die optimistische Argumentation setzt an zwei Stellschrauben an. Mehrere Teilnehmer erwarten höhere Verkaufserlöse und zugleich eine wachsende Produktion durch zusätzliche Bohrungen. Ihrer Einschätzung nach könnte diese Kombination eine Prognoseanhebung rechtfertigen. Die im Forum genannten Annahmen zu Ölpreisen, Fördermengen und einem beschleunigten Bohrprogramm sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt. Eine neue Unternehmensprognose lässt sich daraus nicht ableiten.

    Besonders konkret wird die Debatte bei der Preisabsicherung. Einige Teilnehmer rechnen damit, dass ein großer ungesicherter Produktionsanteil unmittelbar von hohen Marktpreisen profitiert. Andere verweisen auf die Kehrseite: Sollte Öl deutlich günstiger werden, könnten geringe Absicherungen das Ergebnis belasten. Für 2027 kursieren unterschiedliche Schätzungen zur Hedgequote. Ob zwischenzeitlich weitere Sicherungsgeschäfte hinzugekommen sind, bleibt offen. Frühere Mehrerlöse können einen späteren Preisrückgang rechnerisch abfedern, ersetzen aber keine vertragliche Absicherung künftiger Verkäufe.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Auch die These dauerhaft hoher Ölpreise bleibt eine Erwartung. Mehrfach wird argumentiert, ein Wiederaufbau von Ölreserven könne die Nachfrage länger stützen. Daraus leiten optimistische Stimmen Planungssicherheit ab. Die geopolitischen Szenarien und ihre Preisfolgen sind jedoch Spekulationen der Community, keine gesicherten Grundlagen für die Gewinnentwicklung.

    Günstige Bewertung allein reicht nicht

    Das bestätigte Vorjahres-KGV von 5,82 liefert einen Anknüpfungspunkt für die Unterbewertungsdebatte. Es belegt aber nicht, dass frühere Gewinne dauerhaft erreichbar sind. Kritische Beiträge verlangen deshalb nachvollziehbare Annahmen zu Förderung, Ölpreis und Beteiligungswerten statt bloßer Kursfantasie. Wiederholt geforderte Aktienrückkäufe könnten nach Ansicht ihrer Befürworter den Gewinn je Aktie stützen. Über Umfang und Umsetzung liegen hier keine geprüften Angaben vor. Umstritten bleibt zudem, ob ein höheres Börsensegment mehr institutionelle Nachfrage bringen würde oder vor allem zusätzliche Handelsaktivität.

    In der kommenden Woche stehen damit mögliche Klarstellungen zu Prognose, Absicherungen und Kapitalverwendung im Fokus; ein bestätigter Veröffentlichungstermin liegt dafür nicht vor. Die im Forum für den 31. Oktober erwartete Wandlung von Almonty-Krediten ist ebenfalls unbestätigt. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 88,70 Euro den nächsten Widerstand. Auf der Unterseite ist das Wochentief bei 83,30 Euro die relevante Unterstützung.

    Deutsche Rohstoff Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +6,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 88,70€ / 83,30€
    KGV (Vorjahr) 5,82
    Marktkapitalisierung 443,98 Mio.EUR

    Stand: 25.10.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 88,70€ und das Wochentief bei 83,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Deutsche Rohstoff

    +3,02 %
    +5,97 %
    +5,22 %
    +6,87 %
    +81,58 %
    +162,43 %
    +257,66 %
    +302,38 %
    +955,58 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
    Deutsche Rohstoff direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die Stimmung dreht Die Deutsche Rohstoff-Aktie zieht an: Dieser Faktor macht Anleger bullish Nach einem Wochenplus von 6,0 Prozent steigt die Zuversicht rund um Deutsche Rohstoff. Doch während die Bullen auf Mehr Gewinn durch höhere Ölpreise und Fördermengen setzen, warnen Skeptiker vor Ergebnisrisiken bei Ölpreisrückgang und geringer Absicherung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     