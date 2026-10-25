VW vor Konflikt-Winter: Auch Skoda-Beschäftigte wehren sich gegen Sparkurs

Besonders heikel ist die Auseinandersetzung bei Skoda, einer der profitabelsten Marken des VW-Konzerns. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen Umsatz und operatives Ergebnis der tschechischen Tochter jeweils um 6,3 Prozent. Die operative Marge erreichte 8,5 Prozent – deutlich mehr als bei der Kernmarke Volkswagen Pkw mit 2,4 Prozent. Auch die Auslieferungen legten kräftig zu, insbesondere bei Elektroautos. Die Gewerkschaft OS KOVO argumentiert deshalb, die Beschäftigten sollten nicht über Jahre auf Gehaltssteigerungen und Prämien verzichten, während die Marke solide Gewinne erwirtschaftet.

Volkswagen steuert auf einen konfliktgeladenen Winter zu. Der Konzern will seine Kosten deutlich senken, Stellen abbauen und Tarifregelungen verändern. Die IG Metall wirft dem Management einen Vertrauensbruch vor und bereitet sich auf einen möglichen Arbeitskampf vor. Gleichzeitig wächst auch in Tschechien der Widerstand gegen den Sparkurs: Die Gewerkschaft bei Skoda lehnt einen Gehaltsstopp bis 2030 und den Verzicht auf Bonuszahlungen ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Volkswagen begründet die Einschnitte mit hohen Produktionskosten, starkem Wettbewerb – vor allem in China – und hohen Investitionen in die Elektromobilität. Das Management will die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Milliarden einsparen. Für die deutsche Kernmarke sind nach Unternehmensangaben bis 2030 weitere 12.000 Stellenstreichungen vorgesehen; bereits vereinbart ist der Abbau von 35.000 Jobs. Der Konzern hält an der Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 fest und verweist auf sozialverträgliche Instrumente wie Transfergesellschaften.

Die Tarifverhandlungen betreffen rund 130.000 Beschäftigte der Volkswagen AG. VW hat zehn Tarifverträge gekündigt, die unter anderem Arbeitszeit, Urlaub und Zulagen regeln, bislang aber keine konkreten Änderungen vorgelegt. Die IG Metall verlangt fünf Prozent mehr Geld und fordert, die Kündigungen bis Ende Oktober zurückzunehmen. Andernfalls werde die Gewerkschaft einen Arbeitskampf vorbereiten. Sie prüft unter anderem 24-Stunden-Warnstreiks und eine Urabstimmung. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.

Die Verhandlungen sollen am 24. November in Emden beginnen und am 15. Dezember in Zwickau fortgesetzt werden – zwei Standorte, deren Zukunft umstritten ist. Beide Seiten rechnen mit schwierigen Gesprächen, in denen neben Löhnen und Arbeitsbedingungen auch der Stellenabbau und die Zukunft der Werke eine Rolle spielen dürften. Die IG Metall erwägt zudem, Regelungen zur Altersteilzeit und Beschäftigungssicherung zu verbessern.

Für Volkswagen entsteht ein Zielkonflikt: Niedrigere Personalkosten könnten die Margen stärken, doch eskalierende Tarifkonflikte bergen das Risiko von Streiks, Produktionsausfällen und teuren Kompromissen. Besonders ein Arbeitskampf bei Skoda träfe eine wichtige Gewinnquelle. Entscheidend wird sein, ob Konzernchef Oliver Blume die Sparpläne durchsetzen kann, ohne die Belegschaften der ertragreichen Marken gegen den Konzern aufzubringen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 68,96EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.