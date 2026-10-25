Statt Millionen zu vererben: Unternehmer kaufen Firmen für ihre Kinder

Ein Beispiel ist ein früherer Technologieunternehmer, der nach dem Verkauf seiner Firma einen Industriebetrieb im Nordwesten der USA erwarb. Er begleitet die strategische Entwicklung als Eigentümer und Verwaltungsratsvorsitzender; seine Tochter arbeitet zunächst in der Finanzabteilung. Dort macht sie sich mit Kosten, Margen und Investitionen vertraut. Ein rascher Weiterverkauf ist nicht vorgesehen. Stattdessen soll der Betrieb langfristig wachsen und möglicherweise als Ausgangspunkt für weitere Übernahmen dienen.

Vermögende Unternehmer suchen zunehmend nach Alternativen zum klassischen Erbe: Statt ihren Kindern Millionen zu übertragen, kaufen sie mittelständische Unternehmen, in denen die nächste Generation schrittweise Verantwortung übernehmen kann. Die Eltern investieren damit ihr Kapital in ein operatives Geschäft und geben zugleich ihre unternehmerische Erfahrung weiter. Die Kinder sollen lernen, Entscheidungen zu treffen, Mitarbeiter zu führen und für Gewinne wie Verluste einzustehen. Das Modell verbindet Nachfolgeplanung mit einer direkten Beteiligung an der Wirtschaft – birgt jedoch erhebliche Risiken.

Ein anderer Unternehmer prüft, für jedes seiner vier erwachsenen Kinder einen eigenen Betrieb zu kaufen. Die Unternehmen sollen zu deren Fähigkeiten und Interessen passen. Die Kinder bringen Ausbildung und Berufserfahrung mit, aber nicht das nötige Kapital für eine Übernahme. Der Vater will diese Finanzierungslücke schließen, ohne den geschäftlichen Erfolg zu garantieren. Langfristig könnten die Kinder die Beteiligungen übernehmen.

Die Idee trifft auf einen Markt, in dem viele mittelständische Firmen vor einem Eigentümerwechsel stehen. Für Familien sind Betriebe mit stabilen Einnahmen, treuen Kunden und erfahrenen Führungsteams besonders interessant. Anders als Aktien oder Anleihen lassen sie sich jedoch nicht jederzeit verkaufen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, Fehlentscheidungen oder notwendige Investitionen können das Familienvermögen erheblich belasten.

Auch innerhalb der Familie ist Konfliktpotenzial vorhanden: Wer besitzt die Anteile, wer erhält ein Gehalt und wer entscheidet? Was gilt, wenn nur einige Kinder mitarbeiten oder eines aussteigen möchte? Fachleute raten, Zuständigkeiten, Eigentumsverhältnisse und Nachfolge frühzeitig verbindlich zu regeln. Zudem sollte kein Kind aus elterlichem Erwartungsdruck Unternehmer werden. Entscheidend für den Erfolg sind nicht allein das verfügbare Kapital, sondern die Qualität des Betriebs und die Eignung der Nachfolger.

An den Devisenmärkten zeigte sich der Euro unterdessen wenig dynamisch. Er notierte im Wochenverlauf um 1,12 US-Dollar und geriet zeitweise leicht unter Druck. Hohe Ölpreise schürten Inflationssorgen und die Erwartung weiterer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank – ein Faktor, der den Dollar stützte. Belastend wirkten außerdem die angespannte französische Haushaltslage, Proteste gegen Sparpläne und steigende Renditen französischer Staatsanleihen. Enttäuschende Verbraucherstimmung in der Eurozone verstärkte die Sorgen. Zum Wochenschluss richtete sich die Aufmerksamkeit auf Einkaufsmanagerdaten aus Frankreich, Deutschland und dem gemeinsamen Währungsraum. Der Euro blieb damit in einer Konsolidierungsphase.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,120USD auf Forex (25. Oktober 2026, 07:00 Uhr) gehandelt.