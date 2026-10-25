SAP-Aktie springt nach starken Zahlen: Analysten sehen noch Luft nach oben

Die Börse reagierte zunächst wechselhaft: Nach einem frühen Rücksetzer drehte die Aktie am Donnerstag ins Plus und notierte am Nachmittag 2,9 Prozent höher bei 214,65 Euro. Damit erreichte sie den höchsten Stand seit Januar. Analysten werteten die Zahlen überwiegend positiv. Barclays, Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley erhöhten ihre Kursziele und bestätigten ihre positiven Anlageurteile. Morgan Stanley hob den kräftigen Zuwachs beim Cloud-Auftragsbestand hervor. Die Entwicklung spreche dafür, dass die Sorgen um das Cloudwachstum überzogen seien. Barclays verwies darauf, dass Künstliche Intelligenz zunehmend den Wechsel von Kunden in die Cloud unterstütze.

SAP hat am Mittwochabend für das dritte Quartal ein starkes Ergebnis vorgelegt. Der Walldorfer Softwarekonzern steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13,1 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro und übertraf die Markterwartungen um rund 170 Millionen Euro. Treiber war vor allem das Cloudgeschäft. Der bereinigte Betriebsgewinn legte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zu. Zugleich wuchs der Cloud-Auftragsbestand währungsbereinigt um 25 Prozent. Das Unternehmen sieht darin ein Signal für anhaltende Nachfrage und die fortschreitende Umstellung der Kunden auf cloudbasierte Angebote. Das Management hob Teile der Jahresperspektive an, verwies aber zugleich auf Risiken im schwachen Konjunkturumfeld und auf ein traditionell wichtiges Schlussquartal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch Goldman Sachs erhöhte das Kursziel von 230 auf 258 Euro und bekräftigte die Kaufempfehlung. Bernstein sieht mit einem Ziel von 285 Euro besonders großes Potenzial. Barclays und TD Cowen setzten ihre Ziele auf jeweils 250 Euro. Jefferies blieb zwar bei „Kaufen“, sieht mit 220 Euro aber nur begrenzten Spielraum. Analyst Charles Brennan bezeichnete die Zahlen als stark, verwies jedoch darauf, dass die Aktie bereits deutlich gestiegen sei. Vorsichtige Stimmen kommen von JPMorgan und UBS: Beide beließen ihre Einstufungen bei „Neutral“ beziehungsweise „Halten“ und verwiesen unter anderem auf Belastungsfaktoren und höhere Forschungs- und Entwicklungskosten.

Insgesamt überwiegt der Optimismus deutlich. Von 28 erfassten Analysteneinschätzungen lauten 20 auf „Kaufen“ und drei auf „Übergewichten“; fünf sind neutral. Verkaufsempfehlungen gibt es derzeit nicht. Der durchschnittliche faire Wert liegt bei rund 216 Euro. Gleichzeitig mahnen der starke Kursanstieg und der zurückhaltende Ausblick zur Vorsicht: Seit dem Tief im Juli hat die Aktie fast 70 Prozent zugelegt. Der technische Indikator RSI deutet zudem auf eine kurzfristig überkaufte Lage hin. Auch die Bewertung ist nicht günstig: Für 2026 wird ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 angesetzt, über dem Branchendurchschnitt von 22. Nach der Erholungsrallye dürfte daher ein Einstieg bei Kursschwäche attraktiver sein; bereits investierte Anleger können ihre Positionen halten, solange sich keine klare Trendwende abzeichnet.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 212,8EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.