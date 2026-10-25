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    Lockheed Martin erhöht Prognose erneut – Aktie zeitweise 10 Prozent im Plus

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    Lockheed Martin erhöht Prognose erneut – Aktie zeitweise 10 Prozent im Plus
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lockheed Martin hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Die starke Nachfrage nach Kampfjets und Raketensystemen sowie ein Rekordauftragsbestand veranlassten den US-Rüstungskonzern, seine Jahresprognose zum zweiten Mal in Folge anzuheben. Zusätzlich erhielt das Unternehmen einen mehrjährigen Rahmenvertrag für den Kampfjet F-35. Die endgültigen Bedingungen, darunter die Preise, müssen allerdings noch ausgehandelt werden.

    Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um elf Prozent auf 20,7 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich um 14 Prozent auf 1,8 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie kletterte von 6,95 auf 7,97 Dollar. Alle vier Geschäftsbereiche verbuchten Zuwächse. Besonders kräftig entwickelte sich die Sparte Missiles and Fire Control: Ihre Erlöse wuchsen um 24 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar. Dazu trugen höhere Produktionsmengen bei Luftabwehrsystemen wie Patriot und THAAD sowie bei taktischen Raketen bei.

    Auch das Luftfahrtgeschäft legte zu. Der Umsatz der Sparte Aeronautics stieg um 13 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar, vor allem dank höherer Auslieferungen des F-35. Insgesamt belief sich der Auftragsbestand auf den Rekordwert von 292 Milliarden Dollar – 27 Prozent mehr als im Vorquartal. Darin enthalten sind 52,5 Milliarden Dollar aus einem mehrjährigen Auftrag für PAC-3-MSE-Abfangraketen.

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    Für 2026 rechnet Lockheed Martin nun mit einem Umsatz von 80 bis 82 Milliarden Dollar, nachdem die bisherige Spanne bei 79,75 bis 81,75 Milliarden gelegen hatte. Die Gewinnprognose steigt auf 30,35 bis 30,75 Dollar je Aktie. Beim freien Cashflow erwartet der Konzern 7,8 bis 8 Milliarden Dollar. Die Aktie legte nach Bekanntgabe der Zahlen zunächst deutlich zu; zeitweise betrug das Plus rund zehn Prozent, später etwa sechs Prozent.

    Zusätzlichen Rückenwind soll ein Rahmenvertrag mit dem US-Kriegsministerium bringen. Über zehn Jahre sollen mindestens 850 F-35 samt anfänglichen Ersatzteilen und Spezialausrüstung bestellt werden. Die Vereinbarung soll Lockheed eine verlässlichere Produktionsplanung ermöglichen und Investitionen in zusätzliche Kapazitäten erleichtern. Das Unternehmen will zunächst mindestens sieben Milliarden Dollar selbst in das Vorhaben investieren. Der US-Kongress muss dem Paket noch zustimmen; Preise und weitere Bedingungen sollen in den kommenden Monaten festgelegt werden.

    Ein Risiko bleibt die Finanzierung der nächsten F-35-Produktionschargen. Lockheed verhandelt mit der Regierung über die Chargen 20 und folgende. Im dritten Quartal überstiegen die Kosten für Vorbereitungsarbeiten zu Charge 20 bereits die derzeit genehmigten und finanzierten Beträge. Ohne zusätzliche Mittel und vertragliche Freigaben könnten Ergebnisse, Cashflow und Finanzlage leiden. Zudem sank der operative Mittelzufluss von 3,7 auf 3,4 Milliarden Dollar, der freie Cashflow von 3,3 auf 3,0 Milliarden. Die Quartalsdividende steigt dennoch von 3,45 auf 3,60 Dollar je Aktie. Es ist die 24. jährliche Erhöhung in Folge.



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    ISIN:US5398301094WKN:894648
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    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 604,2USD auf NYSE (24. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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