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    P&G überrascht mit starkem Quartal – Aktie legt vorbörslich 3 Prozent zu

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    P&G überrascht mit starkem Quartal – Aktie legt vorbörslich 3 Prozent zu
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Der US-Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (P&G) ist mit einem Umsatzplus in das Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Im ersten Quartal bis Ende September stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um vier Prozent auf 23,3 Milliarden US-Dollar. Auch organisch, also bereinigt um Wechselkurse sowie Zu- und Verkäufe, legte der Umsatz um vier Prozent zu. Das Ergebnis fiel damit besser aus, als es die zurückhaltende Konsumstimmung erwarten ließ. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel gut drei Prozent.

    Treiber waren vor allem höhere Absatzmengen und ein vorteilhafter Produktmix. Die Verkaufspreise stiegen über das gesamte Portfolio hinweg nur leicht. Angesichts anhaltender Inflation achten viele Verbraucher stärker auf Preise und greifen zu günstigeren Alternativen. P&G profitiert von seiner breiten Präsenz in Alltagskategorien wie Waschmitteln, Windeln, Zahnpasta und Rasierprodukten sowie von Angeboten in unterschiedlichen Preisklassen. Der Konzern kann dadurch eine schwächere Konjunktur gut abfedern. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von rund 4,8 Milliarden Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie erhöhte sich um ein Prozent auf 1,97 Dollar; der bereinigte Wert stieg ebenfalls um ein Prozent auf 2,00 Dollar.

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    Die Entwicklung war jedoch nicht in allen Bereichen gleich stark. Schönheitspflege sowie Textil- und Haushaltspflege wuchsen organisch jeweils um fünf Prozent. Auch Rasur und Gesundheitspflege legten zu; Baby-, Frauen- und Familienpflege verzeichneten ein Plus von drei Prozent. Gleichzeitig gerieten die Margen unter Druck. Die bereinigte Bruttomarge sank um 150 Basispunkte. Höhere Rohstoffkosten und Investitionen in Produkte belasteten die Profitabilität. Produktivitätssteigerungen und Preiserhöhungen glichen die Mehrkosten nur teilweise aus. Damit zeigt sich, dass das Umsatzwachstum nicht im gleichen Umfang auf das Ergebnis durchschlägt.

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    Für das laufende Geschäftsjahr hält P&G an seiner Prognose für das organische Umsatzwachstum von ein bis drei Prozent fest. Einschließlich Wechselkursen, Übernahmen und sonstigen Effekten erwartet der Konzern nun ein Umsatzplus von zwei bis vier Prozent. In dieser Gesamtprognose ist die im Oktober abgeschlossene Übernahme des Nahrungsergänzungs- und Gesundheitsunternehmens Thorne berücksichtigt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie bleibt die Spanne unverändert bei 6,89 bis 7,11 Dollar. Der Mittelwert von 7,00 Dollar entspräche einem Anstieg von rund 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Gleichzeitig verschärft sich der Kostendruck: Für das Gesamtjahr rechnet P&G mit rund 1,4 Milliarden Dollar Belastung nach Steuern durch höhere Rohstoff-, Energie- und Transportkosten. Weitere Gegenwinde aus Zinsen, geringerem Einkommen und Währungseffekten dürften den Gewinn je Aktie um 0,79 Dollar mindern. Dennoch plant der Konzern mehr als zehn Milliarden Dollar Dividenden sowie Aktienrückkäufe von rund fünf Milliarden Dollar.



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    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,76 % und einem Kurs von 161,0USD auf NYSE (24. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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