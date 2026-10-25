Das saudische Militärbündnis meldete, Drohnen seien unter anderem über Riad abgefangen worden. Bei einem Angriff auf den Flughafen Dammam wurden nach saudischen Angaben zwei Menschen getötet und acht verletzt. Auch ein Angriff auf das Ölfeld Schaiba wurde gemeldet. Die Luftabwehr habe dort eine Drohne abgeschossen; herabfallende Trümmer hätten zwei Menschen getötet. Der Betrieb des Feldes sei laut einem Bericht unter Berufung auf das Energieministerium nicht beeinträchtigt worden. Schaiba kann bis zu eine Million Barrel Rohöl täglich fördern.

Die jemenitische Huthi-Miliz hat nach eigenen Angaben Ziele in Saudi-Arabien angegriffen, darunter das Verteidigungsministerium in Riad. Militärsprecher Jahja Sari erklärte, das Ministerium sei direkt getroffen worden. Zudem hätten die Rebellen Raketen und Drohnen gegen die Flughäfen Dammam und Abha sowie gegen Einrichtungen des Ölkonzerns Saudi Aramco in der Hafenstadt Janbu eingesetzt. Eine unabhängige Bestätigung des Angriffs auf das Ministerium lag zunächst nicht vor.

Die wiederholten Angriffe schüren am Markt die Sorge vor einer weiteren Eskalation und einer möglichen Verknappung des Ölangebots. Der Preis für ein Barrel Brent stieg am Donnerstag zeitweise auf 112,31 US-Dollar und lag damit mehr als drei Prozent über dem Vortag. Bereits am Morgen hatte Brent bei 111,48 Dollar notiert. Seit Jahresbeginn hat sich die Sorte laut Bericht um mehr als 80 Prozent verteuert. Als Preistreiber gelten die anhaltenden Spannungen am Persischen Golf und die Störungen der Ölströme im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen den USA und dem Iran. Die USA ordneten nach den Angriffen den Abzug eines Teils ihres Botschaftspersonals und dessen Angehörigen aus Saudi-Arabien an.

Auch die Sicherheitslage im Jemen bleibt angespannt. Die international anerkannte Regierung warnte, Huthi-Aufmärsche könnten künftig als legitime militärische Ziele behandelt werden, und rief die Bevölkerung auf, sich fernzuhalten. Die Miliz drohte ihrerseits mit Konsequenzen, sollte Saudi-Arabien Stämme angreifen, die sie unterstützen.

Unabhängig davon sperrten die Vereinigten Arabischen Emirate wegen einer Ölverschmutzung sämtliche Strände und Küstenbereiche des Emirats Umm al-Kaiwain. Nach Angaben der Umweltbehörde stammte das Öl aus einem Tanker; Reinigungsarbeiten liefen. Das Schiff wurde zunächst nicht identifiziert. Die Behörden untersagten zudem das Fischen in der betroffenen Region. In den vergangenen Monaten kam es während des Iran-Kriegs und der Einschränkungen in der Straße von Hormus wiederholt zu Angriffen auf Tanker und zu Ölteppichen. Fachleute und Umweltschutzorganisationen verweisen auf die Risiken für Küstenökosysteme und Schifffahrt. In Online-Kommentaren äußerten Nutzer zudem Einschätzungen zu Irans Innenpolitik und einem möglichen längerfristigen Machtkampf am Golf; diese Beiträge spiegeln persönliche Meinungen wider, nicht bestätigte Prognosen.

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 116,8USD auf L&S Exchange (23. Oktober 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.