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    Vinci übertrifft die Erwartungen – doch Frankreich bremst die Aktie

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    **Vinci wächst stärker als erwartet – Frankreich bleibt Unsicherheitsfaktor**

    Der französische Infrastruktur- und Baukonzern Vinci hat im dritten Quartal den Umsatz stärker gesteigert als von Analysten erwartet. In den drei Monaten bis Ende September legten die Erlöse im Jahresvergleich um knapp fünf Prozent auf 20,4 Milliarden Euro zu. Am Markt waren im Schnitt rund 20 Milliarden Euro prognostiziert worden. Für die ersten neun Monate des Jahres summiert sich der Umsatz damit auf knapp 56 Milliarden Euro, ein Plus von gut drei Prozent.

    Rückenwind kam vor allem aus dem Energiegeschäft und von Aktivitäten außerhalb des französischen Heimatmarkts. Besonders dynamisch entwickelte sich der Bereich mit Anlagen für die Produktion und den Transport von Strom: Hier stiegen die Erlöse im dritten Quartal um fast neun Prozent. Das Baugeschäft wuchs um rund vier Prozent. Auch die mehr als 70 von Vinci betriebenen Flughäfen trugen zum Wachstum bei; ihr Umsatz erhöhte sich um mehr als vier Prozent.

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    Das Unternehmen veröffentlicht für das dritte Quartal keine Gewinnzahlen. Diese Praxis ist in Frankreich bei Zwischenberichten verbreitet. Vinci bestätigte jedoch seine Jahresziele. Demnach sollen Umsatz, operativer Gewinn und der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn im Gesamtjahr weiter steigen. Die Bestätigung erfolgte unter der Annahme konstanter Steuersätze, wie JPMorgan nach dem Bericht hervorhob.

    Die Analystin der US-Bank, Elodie Rall, bewertete den Quartalsumsatz als besser als erwartet. JPMorgan beließ die Einstufung für die Aktie dennoch auf „Neutral“ und das Kursziel bei 142 Euro. Trotz der positiven Umsatzentwicklung könnten Anleger stärker auf die politischen Entwicklungen in Frankreich und deren mögliche Folgen für die Besteuerung achten als auf die Geschäftszahlen, schrieb Rall. Deshalb sei eine verhaltene Reaktion der Börse zu erwarten.

    Tatsächlich bewegte der Bericht die Aktie zunächst kaum. In Paris notierte das Papier kurz nach Handelsbeginn am Freitag mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 105,90 Euro. Seit Jahresbeginn hat es rund zwölf Prozent an Wert verloren. Die gute Entwicklung im Energiegeschäft und das Wachstum außerhalb Frankreichs konnten damit die politische Unsicherheit vorerst nicht aus dem Blickfeld der Investoren verdrängen.

    Vinci ist breit aufgestellt: Neben Bau- und Energielösungen betreibt der Konzern Flughäfen und Mautstraßen. Die jüngsten Zahlen zeigen, dass mehrere Geschäftsbereiche zum Wachstum beitragen. Ob sich das auch in einer stärkeren Börsenbewertung niederschlägt, dürfte nach Einschätzung von Marktbeobachtern jedoch nicht allein von der operativen Entwicklung abhängen. Entscheidend bleibt auch, wie sich die politischen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Frankreich entwickeln.



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    Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 107,4EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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