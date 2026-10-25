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    Siltronic: Goldman reduziert Position – Norwegen stockt auf

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    Siltronic: Goldman reduziert Position – Norwegen stockt auf
    Foto: Adobe Stock

    ### Goldman Sachs reduziert gemeldete Position, Norwegen baut sie aus

    Bei Siltronic haben sich die gemeldeten Stimmrechtspositionen von Goldman Sachs und des norwegischen Staates binnen weniger Tage verändert. Das zeigen drei Mitteilungen, die der Waferhersteller am 22. und 23. Oktober 2026 über EQS veröffentlichte. Die Meldungen beziehen sich auf unterschiedliche Stichtage und umfassen neben Aktien auch Finanzinstrumente, die nach dem Wertpapierhandelsgesetz meldepflichtig sind.

    Die Goldman Sachs Group meldete zum 16. Oktober eine Gesamtposition von 5,31 Prozent. In der vorherigen Mitteilung waren noch 6,02 Prozent ausgewiesen. Der Rückgang um 0,71 Prozentpunkte entfällt sowohl auf Stimmrechte als auch auf Instrumente: Der Stimmrechtsanteil sank von 0,58 auf 0,36 Prozent, der Instrumenteanteil von 5,44 auf 4,95 Prozent. Die gemeldeten 0,36 Prozent entsprechen 118.058 zugerechneten Stimmrechten; unmittelbar hält Goldman Sachs laut Meldung keine Aktien.

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    Der Großteil der Instrumente entfällt auf Rückforderungsansprüche und Nutzungsrechte. Sie stehen für 2,85 beziehungsweise 1,15 Prozent. Hinzu kommen eine Call-Option über 0,21 Prozent sowie ein bar abzurechnender Swap über 0,73 Prozent und ein Kaufoptionsschein über 0,01 Prozent. Solche Positionen sind nicht gleichbedeutend mit unmittelbar gehaltenen Aktien oder tatsächlich ausübbaren Stimmrechten. Die Mitteilung weist sie getrennt aus; eine Erklärung für die Veränderung enthält sie nicht.

    Auch die norwegische Staatsposition veränderte sich. Für den 20. Oktober meldete das Finanzministerium im Namen Norwegens insgesamt 3,02 Prozent an Siltronic. Davon entfielen 2,87 Prozent auf zugerechnete Stimmrechte und 0,15 Prozent auf verliehene oder anderweitig übertragene Aktien mit Rückrufrecht. Am folgenden Tag lag der Stimmrechtsanteil bei 3,03 Prozent; einschließlich des unveränderten Instrumenteanteils stieg die Gesamtposition laut Meldung auf 3,19 Prozent.

    Die Zahl der zugerechneten Stimmrechte erhöhte sich zwischen den beiden norwegischen Meldungen von 948.044 auf 1.001.245. Als Aktionärin mit mindestens drei Prozent nennt die Mitteilung vom 23. Oktober die Norges Bank. Die Stimmrechte werden in der Beteiligungskette über die norwegische Zentralbank ausgewiesen. Die Instrumenteposition blieb bei 50.000 Stimmrechten beziehungsweise 0,15 Prozent.

    Grundlage der Prozentangaben ist eine Gesamtzahl von 33 Millionen Stimmrechten bei Siltronic. Die Meldungen dokumentieren damit Veränderungen anzeigepflichtiger Beteiligungen, erlauben aber für sich genommen keine Aussage über die Gründe der Transaktionen oder über eine strategische Absicht der Investoren.



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    Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,41 % und einem Kurs von 56,40EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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