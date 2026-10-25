Lufthansa ohne Einigung: Tarifstreit ungelöst, Dubai-Comeback vertagt

In den Tarifkonflikten geht es unter anderem um Altersversorgung und Gehälter in deutschen Lufthansa-Betrieben. Die VC verlangt zudem einen Sozialplan für Lufthansa Cityline, deren Betrieb im April eingestellt wurde. Hinter dem Streit stehen auch hohe Kosten und die Konzernstrategie, Flugzeuge samt Crews in Betriebe mit niedrigeren Tarifstandards zu verlagern. Die Gewerkschaft hatte im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen zum Streik aufgerufen; auch während des 100-jährigen Jubiläums fielen Hunderte Flüge aus.

Bei der Lufthansa sind die Schlichtungsgespräche mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ohne Ergebnis beendet worden. Die beiden Schlichter, die früheren Ministerpräsidenten Roland Koch und Bodo Ramelow, legten zunächst keine eigenen Lösungsvorschläge vor. Ein unmittelbarer neuer Pilotenstreik gilt dennoch als unwahrscheinlich: Parallel läuft eine weiter gefasste Mediation, die neben Tariffragen auch strategische Perspektiven der Kerngesellschaft Lufthansa umfasst. Deren Entwicklung beeinflusst laut Bericht die Karrierechancen der Piloten und Flugbegleiter. Die Schlichtung kann im Falle eines Scheiterns der Mediation nicht mehr als Rückfalloption dienen; die Schlichter boten jedoch an, den weiteren Prozess zu begleiten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Unmittelbar vor der geplanten Wiederaufnahme ihrer Dubai-Flüge hat die Lufthansa-Gruppe das Ziel erneut aus dem Flugplan genommen. Als Begründung nennt der Konzern die aktuelle Lage und den Ausblick im Nahen Osten. Swiss und Lufthansa sollten Dubai ab dem 25. Oktober wieder bedienen, Eurowings ab 1. November. Nach bereits zuvor gestrichenen Verbindungen von Stuttgart und Köln/Bonn entfällt nun auch der tägliche Flug aus Berlin. Als neuer Termin für den Neustart wird der 25. November angestrebt. Die Flüge waren im März wegen des Iran-Kriegs ausgesetzt worden; zuvor nannte Eurowings hohe Kerosinkosten als Grund für einzelne Streichungen.

Bei der Tochter City Airlines haben Unternehmen und Verdi einen Tarifvertrag zur Altersversorgung der Kabinenbeschäftigten geschlossen. Der Konzern zahlt zusätzlich zum Gehalt fünf Prozent des individuellen Einkommens in eine Unterstützungskasse ein, aus der später Betriebsrenten finanziert werden sollen. Beschäftigte dürfen stattdessen die sofortige Auszahlung wählen; dann erhöht sich ihr Bruttogehalt um fünf Prozent, allerdings vor Abzug von Steuern und Sozialabgaben. Beide Seiten sprechen von einer flexiblen, individuellen Lösung. Bei der weiteren Tochter Discover sieht Verdi dagegen noch erheblichen Nachbesserungsbedarf beim Arbeitgeberangebot zur betrieblichen Altersversorgung.

Im Anlegerforum entzündet sich daran die Frage, ob die Aktie trotz niedriger Bewertung attraktiv ist. Skeptiker verweisen auf Iran-Risiko, teures Kerosin und begrenzten Schutz durch Absicherungen. Befürworter setzen auf sinkende Ölpreise, kürzere Routen, mehr Asienverkehr sowie Fortschritte bei Flotte, Cargo und Eurowings. Der Zeitpunkt einer Entspannung bleibt jedoch ungewiss.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 6,996EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.