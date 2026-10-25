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    Krones senkt Umsatzprognose und Mittelfristziel – Aktie verliert 7 Prozent

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    Krones senkt Umsatzprognose und Mittelfristziel – Aktie verliert 7 Prozent
    Foto: Armin Weigel - dpa

    ### Krones senkt Umsatzprognose für 2026 und Mittelfristziel

    Der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlich geringeren Umsatzwachstum als bislang. Das Unternehmen senkte am Donnerstag seine Prognose für den währungsbereinigten Umsatzanstieg 2026 auf ein bis zwei Prozent. Zuvor hatte der Vorstand drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt. Auch das Umsatzziel für 2028 wurde deutlich zurückgenommen. Als Gründe nennt Krones ein schwieriges Marktumfeld, geopolitische Spannungen und dadurch steigende Kosten bei den Kunden. Die Aktie verlor zuletzt knapp sieben Prozent.

    Für 2028 erwartet der Konzern nun einen Umsatz zwischen 6,0 und 6,2 Milliarden Euro. Das bisherige Mittelfristziel hatte bei rund sieben Milliarden Euro gelegen. Zugleich konkretisierte Krones das Ziel für die EBITDA-Marge auf 11 bis 12 Prozent; zuvor hatte die Spanne 11 bis 13 Prozent betragen. Am angestrebten Kapitalrenditeziel hält das Management fest: Der ROCE soll 2028 weiterhin mehr als 20 Prozent erreichen.

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    Die Ziele für die Profitabilität im laufenden Jahr bleiben unverändert. Krones strebt für 2026 eine EBITDA-Marge von 10,7 bis 11,1 Prozent sowie einen ROCE von 19 bis 20 Prozent an. Das Unternehmen begründet die Umsatzkorrektur mit ungünstigen Entwicklungen in seinen relevanten Märkten. Die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit und das geopolitische Umfeld belasteten die Kunden und führten zu Kostensteigerungen. Das werde sich insbesondere im vierten Quartal auf das Geschäft auswirken.

    Die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate zeigen eine verhaltene Umsatzentwicklung. Krones erzielte rund 4,1 Milliarden Euro Umsatz; währungsbereinigt waren es etwa 4,14 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 0,8 Prozent. Darin enthalten ist ein negativer Effekt von rund 20 Millionen Euro im Zusammenhang mit zurückerstatteten US-Zöllen.

    Das EBITDA belief sich den vorläufigen Berechnungen zufolge auf 453 Millionen Euro. Darin wirkte sich die Rückerstattung von US-Zöllen mit rund zehn Millionen Euro positiv aus. Ohne diesen Effekt lag die EBITDA-Marge nach neun Monaten voraussichtlich bei 10,8 Prozent. Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal will Krones wie geplant am 6. November vorlegen.

    Die Anpassung der Umsatzplanung spiegelt die zunehmende Zurückhaltung der Kunden wider. Auch Berenberg verwies auf begrenzte Investitionsbudgets, die unter anderem durch höhere Energiekosten belastet würden. Die Privatbank senkte ihr Kursziel für Krones von 164 auf 158 Euro, beließ die Aktie aber auf „Buy“. Analyst Robert-Jan van der Horst wertete den jüngsten Kursrückgang als mögliche Kaufgelegenheit und bezeichnete die Einschränkungen bei den Investitionen als vorübergehend. Krones’ Prognosekorrektur zeigt zugleich, dass der Vorstand für eine rasche Erholung des Marktes vorsichtiger geworden ist.



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    Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 110,4EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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