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    Nestlé wächst stärker als erwartet – Mengen treiben die Trendwende

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    Nestlé wächst stärker als erwartet – Mengen treiben die Trendwende
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Nestlé hat im dritten Quartal 2026 an Wachstumstempo gewonnen. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern steigerte seinen Umsatz organisch um 4,0 Prozent, nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Damit übertraf er die Erwartungen des Marktes: Analysten hatten im Schnitt mit 3,5 Prozent gerechnet. Besonders deutlich fiel die Erholung bei den Absatzmengen aus. Das interne Realwachstum, kurz RIG, erreichte 2,8 Prozent. Im zweiten Quartal hatte es 1,8 Prozent, im ersten lediglich 1,2 Prozent betragen. Preiserhöhungen steuerten weitere 1,1 Prozentpunkte zum organischen Wachstum bei. In den ersten neun Monaten summierte sich der Umsatz auf 65,87 Milliarden Schweizer Franken und lag damit nahezu auf Vorjahresniveau.

    Die positive Entwicklung war breit abgestützt: In sämtlichen Weltregionen und global geführten Geschäftsbereichen stiegen die Mengen. Rückenwind kam von einer Erholung im Tierfuttergeschäft, von Lebensmitteln und Snacks wie Maggi und Kitkat sowie vom Wassergeschäft, das vom heißen Sommer profitierte. Bei Maggi und Kitkat halfen zudem vorgezogene Weihnachtsbestellungen. Finanzchefin Anna Manz zufolge wurden diese Effekte auf Konzernebene durch zeitlich verschobene Bestellungen im Ernährungsgeschäft ungefähr ausgeglichen. Eine Fortschreibung der starken Quartalsrate sei daher nicht selbstverständlich, sagte sie in einer Telefonkonferenz. Das Management hält an seiner Jahresprognose fest: Für 2026 erwartet Nestlé weiterhin organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent. Manz ließ offen, ob der Konzern das obere Ende erreichen kann.

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    Der Konzernchef Philipp Navratil, seit einem Jahr im Amt, hat nachhaltiges Mengenwachstum zur zentralen Priorität erklärt. Nach mehreren Jahren schwacher Entwicklung, die vor allem von Preiserhöhungen getragen wurde, soll Nestlé stärker in erfolgreiche Marken, Werbung und Innovationen investieren. Zugleich will das Unternehmen schlanker und schlagkräftiger werden und sich auf wachstums- und ertragsstarke Aktivitäten konzentrieren. Die Börse reagierte positiv: Die Nestlé-Aktie stieg am Donnerstag im frühen Handel zeitweise um 1,8 Prozent und näherte sich damit dem Jahreshoch vom Juli. Auch zur Mittagszeit lag das Papier rund 1,5 Prozent im Plus. Bernstein bezeichnete die Zahlen als wichtigen weiteren Schritt der operativen Trendwende. JPMorgan bestätigte das Votum «Overweight» und das Kursziel von 100 Franken. Analystin Celine Pannuti verwies auf zuversichtliche Aussagen des Managements. Verbesserte Umsetzung und Innovationen dürften Marktanteilsgewinne ermöglichen. Die Bank sieht den Konzern nach vier Jahren nahezu stagnierenden Mengenwachstums auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung.

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    Ein Belastungsfaktor bleibt das Russlandgeschäft. Nestlé wird es per Ende September 2026 dekonsolidieren, nachdem russische Behörden die dortigen Gesellschaften einer vorübergehenden externen Verwaltung unterstellt haben. Das Geschäft trug laut Konzern rund drei bis vier Prozent zum Gewinn bei. Die Auswirkungen auf das bereinigte Jahresergebnis sollen dennoch begrenzt bleiben.



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