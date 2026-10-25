Nestlé wächst stärker als erwartet – Mengen treiben die Trendwende

Nestlé hat im dritten Quartal 2026 an Wachstumstempo gewonnen. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern steigerte seinen Umsatz organisch um 4,0 Prozent, nach 3,7 Prozent im Vorquartal. Damit übertraf er die Erwartungen des Marktes: Analysten hatten im Schnitt mit 3,5 Prozent gerechnet. Besonders deutlich fiel die Erholung bei den Absatzmengen aus. Das interne Realwachstum, kurz RIG, erreichte 2,8 Prozent. Im zweiten Quartal hatte es 1,8 Prozent, im ersten lediglich 1,2 Prozent betragen. Preiserhöhungen steuerten weitere 1,1 Prozentpunkte zum organischen Wachstum bei. In den ersten neun Monaten summierte sich der Umsatz auf 65,87 Milliarden Schweizer Franken und lag damit nahezu auf Vorjahresniveau. Die positive Entwicklung war breit abgestützt: In sämtlichen Weltregionen und global geführten Geschäftsbereichen stiegen die Mengen. Rückenwind kam von einer Erholung im Tierfuttergeschäft, von Lebensmitteln und Snacks wie Maggi und Kitkat sowie vom Wassergeschäft, das vom heißen Sommer profitierte. Bei Maggi und Kitkat halfen zudem vorgezogene Weihnachtsbestellungen. Finanzchefin Anna Manz zufolge wurden diese Effekte auf Konzernebene durch zeitlich verschobene Bestellungen im Ernährungsgeschäft ungefähr ausgeglichen. Eine Fortschreibung der starken Quartalsrate sei daher nicht selbstverständlich, sagte sie in einer Telefonkonferenz. Das Management hält an seiner Jahresprognose fest: Für 2026 erwartet Nestlé weiterhin organisches Wachstum von 3 bis 4 Prozent. Manz ließ offen, ob der Konzern das obere Ende erreichen kann.

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