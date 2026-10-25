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    Diese Börsentermine haben es in sich: Zahlen, Zinsen und Konjunkturdaten

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    Diese Börsentermine haben es in sich: Zahlen, Zinsen und Konjunkturdaten
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    Die Finanzmärkte stehen in den kommenden zwei Wochen im Zeichen der Berichtssaison und wichtiger Konjunkturdaten. Vom 23. Oktober bis zum 5. November veröffentlichen zahlreiche Unternehmen ihre Quartalszahlen; zugleich liefern Einkaufsmanagerindizes, Inflations- und Arbeitsmarktdaten Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik. Im Zentrum stehen Deutschland, Europa und die USA. Für Anleger dürfte die Kombination aus Unternehmensausblicken und geldpolitischen Entscheidungen relevant sein.

    Den Auftakt prägen am 23. Oktober Daten von Holcim, Sika, Volvo, Eni und American Express. Am 27. Oktober folgen unter anderem Porsche, Beiersdorf, Novartis, PayPal, Boeing und Visa. Der 28. Oktober bündelt Zahlen von BASF, Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Santander, BNP Paribas, Delivery Hero, Airbus, Alphabet und Microsoft. Auch die US-Notenbank entscheidet an diesem Tag über den Leitzins. Am 29. Oktober rücken Volkswagen, Adidas, Shell, TotalEnergies, Amazon und Intel in den Fokus; parallel veröffentlicht die EZB ihren Zinsentscheid. So wird die Woche zum Belastungstest für zahlreiche Branchen, von Banken und Industrie bis Technologie und Konsum.

    Für die Konjunktur sind zunächst die Einkaufsmanagerindizes für Industrie und Dienstleistungen in Europa, Deutschland, Großbritannien und den USA wichtig. Am 26. Oktober wird das Ifo-Geschäftsklima erwartet. Am 30. Oktober stehen erste BIP-Schätzungen für Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und den Euroraum an, ebenso Arbeitsmarkt- und Verbraucherpreisdaten. Aus den USA kommen am 29. Oktober die erste BIP-Schätzung für das dritte Quartal, Konsum- und PCE-Inflationsdaten; am 30. Oktober folgen US-Arbeitskosten. Japan veröffentlicht am 30. Oktober einen Zinsentscheid. Zudem endet das fünfte Plenum der Kommunistischen Partei Chinas am 29. Oktober.

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    Nach dem Wochenende beginnt die Woche mit Apple, Palantir und Ryanair. Am 3. November stehen in Deutschland Lufthansa, Bayer, Zalando, Evonik und Teamviewer auf der Agenda; international berichten unter anderem Pfizer, Ferrari und AMD. Am 4. November folgen BMW, Continental, Vonovia, Fresenius und Novo Nordisk, dazu US-Konzerne wie Uber und McDonald’s. Der 5. November bringt Zahlen von Commerzbank, Deutsche Telekom, Siemens Healthineers, Rheinmetall, Hensoldt, Nordex und HelloFresh. Auch DHL und Air France-KLM legen Ergebnisse vor. Die Zentralbanken Norwegens und Großbritanniens treffen an diesem Tag Zinsentscheidungen; die Bank of England ist dabei beachtet.

    Außerhalb der Zahlen stehen die genauere EU-Prüfung der geplanten Übernahme der Ceconomy-Mutter durch JD.com sowie die US-Kongresswahlen am 3. November im Blick. Volkswagen will in Shanghai seine China-Strategie erläutern. Eine begleitende Mitteilung des Brokers CapTrader meldet unterdessen den siebten Sieg in Folge im Vertrauensranking der WirtschaftsWoche. Laut Unternehmen lag der Wert 11,2 Prozentpunkte über dem Branchenschnitt; die Studie beruhe auf rund 595.000 Verbraucherurteilen zu knapp 1.967 Unternehmen aus 105 Branchen.



    Weizen

    +0,40 %
    -6,32 %
    -11,98 %
    -11,03 %
    +24,60 %
    +5,05 %
    -18,35 %
    +51,26 %
    -17,45 %
    ISIN:XD0002742308WKN:530278

    Weizen wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 623,0PKT auf Ariva Indikation (23. Oktober 2026, 21:47 Uhr) gehandelt.






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