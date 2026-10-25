Voltatron sichert sich 14 Millionen Euro – mehr könnte folgen

Das Paket setzt sich aus zwei Bausteinen zusammen: 10 Millionen Euro entfallen auf revolvierende Betriebsmittellinien mit einer Laufzeit von drei Jahren. Sie sollen Voltatron flexibel bei der Finanzierung des laufenden Geschäfts unterstützen. Die Kreditlinien werden variabel verzinst; maßgeblich ist der Drei-Monats-Euribor zuzüglich einer Marge. Weitere 4 Millionen Euro sind als Investitionsdarlehen mit fünfjähriger Laufzeit vorgesehen. Dafür gelten feste, marktübliche Zinssätze. Angaben zu den konkreten Margen oder den sonstigen Kreditbedingungen machte das Unternehmen nicht.

Die Voltatron AG hat mit der Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ein Finanzierungspaket über insgesamt 14 Millionen Euro vereinbart. Der im Rahmen eines sogenannten Club Deals abgeschlossene Vertrag soll den operativen Finanzierungsbedarf des Konzerns decken und gezielte Investitionen ermöglichen. Nach Unternehmensangaben trägt die neue Struktur dem gestiegenen Geschäftsvolumen und den daraus resultierenden Anforderungen an die Finanzierung Rechnung.

Voltatron führt nach eigenen Angaben fortgeschrittene Gespräche über zusätzliche Finanzierungsinstrumente. Werden diese ergänzt, könnte das Gesamtvolumen der neuen Finanzierung auf mehr als 20 Millionen Euro steigen. Diese weiteren Mittel sind damit bislang nicht gesichert. Das Unternehmen beschreibt die geplanten Ergänzungen als Teil eines breiteren Finanzierungsmixes, der sowohl den laufenden Betrieb als auch Investitionen in weiteres Wachstum abdecken soll.

Finanzvorstand Florian Seitz bezeichnete den Abschluss als weiteren Schritt der finanziellen Transformation. Nach der zuvor erfolgten Stärkung der Eigenkapitalbasis habe Voltatron nun auch die Finanzierung mit Bankpartnern auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet. Die neuen Mittel sollen nach Darstellung des Unternehmens zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum schaffen und die Skalierung des Geschäftsmodells unterstützen.

Der Abschluss knüpft an eine 2025 eingeleitete finanzielle und operative Weiterentwicklung an. Voltatron erklärt, die Bilanzstruktur gestärkt und wieder ein positives bilanzielles Eigenkapital erreicht zu haben. Mit der jetzt vereinbarten Bankfinanzierung soll die Finanzierung des Konzerns breiter aufgestellt werden. Konkrete Angaben dazu, wie die Mittel auf einzelne Geschäftsbereiche oder Investitionsvorhaben verteilt werden, enthält die Mitteilung nicht.

Die in Frankfurt im Prime Standard notierte Voltatron AG entwickelt, produziert und vertreibt über Tochtergesellschaften Elektronikkomponenten und Systeme für industrielle Anwendungen. Zu den Geschäftsfeldern zählen unter anderem Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik sowie Anwendungen in Medizin, Bahn und industrieller Elektromobilität. Die Finanzierung soll nach Unternehmensangaben die Voraussetzungen schaffen, diese Aktivitäten weiterzuentwickeln. Ob und wann zusätzliche Finanzierungsbausteine hinzukommen, blieb offen.

Die Voltatron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 3,225EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.