Vossloh erwartet schwächeren Gewinn – Aktie steigt trotzdemWinvalid

Für 2026 erwartet Vossloh weiterhin einen Umsatz in der Mitte der im Juli gesenkten Zielspanne von 1,51 bis 1,61 Milliarden Euro. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) rechnet das Unternehmen nun eher mit einem Wert nahe der unteren Grenze der Spanne von 100 bis 110 Millionen Euro. Das Management begründete die vorsichtigere Einschätzung mit Projektverschiebungen und zusätzlichen Einmalkosten. Zugleich kündigte es eine „deutliche Belebung im Jahresschlussquartal“ an.

Der Bahntechnikhersteller Vossloh blickt nach einem schwachen dritten Quartal vorsichtiger auf das laufende Geschäftsjahr. Verschobene Projekte und einmalige Belastungen dürften den operativen Gewinn drücken. Vorstandschef Oliver Schuster sieht den Konzern beim Umsatz zwar auf Kurs, die Ergebnisprognose konkretisierte er jedoch am unteren Ende der bisherigen Spanne. An der Börse legte die Aktie nach Vorlage der Zwischenbilanz zunächst zu.

Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um mehr als 15 Prozent auf knapp 377 Millionen Euro. Dazu trug vor allem die Übernahme des französischen Betonschwellenherstellers Sateba bei, der erstmals in die Konzernzahlen einbezogen wurde. Der operative Gewinn sank dagegen um mehr als ein Fünftel auf gut 24 Millionen Euro. Unter dem Strich verblieben 9,4 Millionen Euro – etwas mehr als die Hälfte des Vorjahreswerts.

Auch der Auftragseingang entwickelte sich zuletzt nur verhalten: Im dritten Quartal erhöhte er sich leicht auf 326 Millionen Euro. Der Auftragsbestand zum Ende September fiel dagegen deutlich höher aus. Mit 1,15 Milliarden Euro lag er fast 22 Prozent über dem Vorjahresniveau. Vossloh verdankte die Zuwächse bei Umsatz und Auftragseingang im bisherigen Jahresverlauf allerdings maßgeblich der Sateba-Übernahme.

Schuster bezeichnete den Markt für Bahninfrastruktur als weiterhin intakt. Geopolitische Spannungen belasteten jedoch die Profitabilität. Für die Zukunft setzt das Unternehmen deshalb auch auf den Ausbau digitaler Lösungen. An der Börse stieg die im SDax notierte Vossloh-Aktie am Donnerstag im späten Vormittag um knapp 1,4 Prozent auf 51,85 Euro. Seit Jahresbeginn hat sie allerdings fast ein Drittel ihres Werts eingebüßt.

Das Analysehaus MPCM bestätigte am Freitag seine Einstufung „Hold“, senkte das Kursziel aber von 60 auf 57 Euro. Die Quartalszahlen hätten die erwartete Schwäche gezeigt, schrieb Analyst Christian Cohrs. Der konkretisierte Ausblick lasse zwar auf ein starkes Schlussquartal schließen. Dennoch reduzierte er seine Schätzungen, weil er die Markterwartungen für 2026 für zu hoch hält.

Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,43 % und einem Kurs von 48,94EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.