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    ATOSS wächst kräftig – warum die Aktie trotzdem fast 9 % verliert

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    ATOSS wächst kräftig – warum die Aktie trotzdem fast 9 % verliert
    Foto: ATOSS Software AG

    **ATOSS wächst weiter – Anleger setzen dennoch auf Gewinnmitnahmen**

    ATOSS Software hat in den ersten neun Monaten 2026 Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Der Münchner Anbieter von Workforce-Management-Software erzielte Erlöse von 155,8 Millionen Euro, 12 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) legte um 19 Prozent auf 57,3 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 35 auf 37 Prozent. Für das Gesamtjahr hebt der Vorstand deshalb seine Margenprognose auf rund 37 Prozent an.

    An der Börse überwogen am Freitag dennoch die Zweifel. Die Aktie geriet nach Veröffentlichung der Zahlen unter Druck und verlor zeitweise fast neun Prozent. Anleger gewichteten den vorsichtigeren Umsatzausblick offenbar stärker als die höhere Gewinnmarge. Nach einer Erholungsrally war der Kurs seit Ende September bis zum Tageshoch von 96,80 Euro um rund 22 Prozent gestiegen. Die Zahlen boten Anlass zu Gewinnmitnahmen.

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    Wachstumstreiber bleibt das Cloudgeschäft. Die Erlöse aus Cloud und Abonnements stiegen um 26 Prozent auf 85,2 Millionen Euro und machten damit 55 Prozent des Gesamtumsatzes aus, nach 48 Prozent im Vorjahr. Einschließlich Wartung wuchsen die wiederkehrenden Umsätze um 17 Prozent auf 113,8 Millionen Euro; ihr Anteil am Konzernumsatz erhöhte sich auf 73 Prozent. Auch die künftige Erlösbasis wird größer: Der Cloud-Auftragsbestand für die kommenden zwölf Monate nahm um 23 Prozent auf 125 Millionen Euro zu. Der Annual Recurring Revenue (ARR) erreichte 119,4 Millionen Euro, ein Plus von 25 Prozent.

    Schwächer entwickelte sich dagegen das Lizenzgeschäft. Die einmaligen Softwarelizenzumsätze sanken um 39 Prozent auf 3,7 Millionen Euro. ATOSS führt die Zurückhaltung auf das anspruchsvolle wirtschaftliche Umfeld zurück. Der New ACV aus neuen Softwareverträgen lag in den ersten neun Monaten zwar leicht über Vorjahr, doch die Lizenzerlöse bleiben hinter den Erwartungen zurück. Deshalb erwartet der Vorstand den Jahresumsatz nun am unteren Ende der bisherigen Spanne von 210 bis 215 Millionen Euro. Die Umsatzprognose selbst bleibt unverändert.

    Die Profitabilität profitiert laut Unternehmen von konsequentem Kostenmanagement und Produktivitätsgewinnen, auch durch den Einsatz künstlicher Intelligenz in Entwicklung und Innovation. Das EBIT stieg im dritten Quartal auf 21,1 Millionen Euro; die Quartalsmarge lag bei 40 Prozent. Der operative Cashflow erhöhte sich in den ersten neun Monaten um 53 Prozent auf 75,7 Millionen Euro, die Liquidität um 26 Prozent auf 158,9 Millionen Euro.

    Analysten sahen Licht und Schatten: Wiederkehrende Erlöse stützen Wachstum und Marge, während der Rückgang bei Lizenzen ein Warnsignal ist. ATOSS peilt dennoch für 2026 neue Höchstwerte bei Umsatz und Ergebnis an – den 21. Rekordabschluss in Folge.



    ATOSS Software

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    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,89 % und einem Kurs von 87,90EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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