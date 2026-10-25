BB Biotech legt zu – doch der Nasdaq-Biotech-Index zieht davon

### BB Biotech wächst im Quartal – bleibt aber hinter dem Branchenindex zurück BB Biotech hat im dritten Quartal 2026 an Wert gewonnen, sich aber schwächer entwickelt als der Nasdaq Biotechnology Index. Der Nettoinventarwert (NAV) der Investmentgesellschaft stieg in Schweizer Franken um 5,6 Prozent, die Aktie legte um 6,5 Prozent zu. Der Referenzindex gewann 12 Prozent. Der Abstand erklärt sich laut Unternehmen vor allem mit kräftigen Kursgewinnen bei Moderna und Genomikfirmen, die nicht zum Anlagefokus gehören. Zugleich stiegen weniger als die Hälfte der Indexwerte; im Median verloren die Aktien. Im September belasteten höhere Zinsen kleinere Biotech-Unternehmen. Der Quartalsgewinn betrug 175 Millionen Franken nach 448 Millionen im Vorjahreszeitraum. Für die ersten neun Monate weist BB Biotech einen Nettogewinn von 605 Millionen Franken aus, gegenüber 106 Millionen im Vorjahr. Bei einer Investmentgesellschaft spiegelt das Ergebnis vor allem die Kursentwicklung der Beteiligungen wider. Der Abschlag des Aktienkurses auf den NAV verringerte sich im Quartal von 12,9 auf 12,2 Prozent. Das Unternehmen sieht eine dauerhaft bessere NAV-Entwicklung als der Referenzindex weiterhin als zentralen Massstab.

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