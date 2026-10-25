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    BB Biotech legt zu – doch der Nasdaq-Biotech-Index zieht davon

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    BB Biotech legt zu – doch der Nasdaq-Biotech-Index zieht davon
    Foto: adobe.stock.com

    ### BB Biotech wächst im Quartal – bleibt aber hinter dem Branchenindex zurück

    BB Biotech hat im dritten Quartal 2026 an Wert gewonnen, sich aber schwächer entwickelt als der Nasdaq Biotechnology Index. Der Nettoinventarwert (NAV) der Investmentgesellschaft stieg in Schweizer Franken um 5,6 Prozent, die Aktie legte um 6,5 Prozent zu. Der Referenzindex gewann 12 Prozent. Der Abstand erklärt sich laut Unternehmen vor allem mit kräftigen Kursgewinnen bei Moderna und Genomikfirmen, die nicht zum Anlagefokus gehören. Zugleich stiegen weniger als die Hälfte der Indexwerte; im Median verloren die Aktien. Im September belasteten höhere Zinsen kleinere Biotech-Unternehmen.

    Der Quartalsgewinn betrug 175 Millionen Franken nach 448 Millionen im Vorjahreszeitraum. Für die ersten neun Monate weist BB Biotech einen Nettogewinn von 605 Millionen Franken aus, gegenüber 106 Millionen im Vorjahr. Bei einer Investmentgesellschaft spiegelt das Ergebnis vor allem die Kursentwicklung der Beteiligungen wider. Der Abschlag des Aktienkurses auf den NAV verringerte sich im Quartal von 12,9 auf 12,2 Prozent. Das Unternehmen sieht eine dauerhaft bessere NAV-Entwicklung als der Referenzindex weiterhin als zentralen Massstab.

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    Im Portfolio gab es klinische Fortschritte und Transaktionen. Drei Beteiligungen erhielten in den USA Arzneimittelzulassungen: Revolution Medicines für Daraxonrasib, Scholar Rock für Apitegromab und Regeneron für Garetosmab. Weitere positive Studiendaten meldeten unter anderem Amgen, Argenx und Oruka Therapeutics. Gleichzeitig wurden die Übernahmen von Crinetics Pharmaceuticals durch Vertex und von Nuvalent durch GSK abgeschlossen. Einschliesslich früherer Transaktionen waren damit 2026 bislang fünf Portfoliounternehmen übernommen worden.

    Die Verkäufe von Crinetics und Nuvalent brachten rund 280 Millionen Franken ein. BB Biotech investierte das Kapital im Quartal neu: Zwölf Positionen kamen hinzu, acht wurden vollständig verkauft. Das Portfolio umfasste Ende September 43 Unternehmen. Zu den Neuzugängen zählen Biogen, Incyte und Axsome Therapeutics; ausserdem baute BB Biotech die Beteiligung an Alnylam nach einem Kursrückgang wieder auf. Kleinere Engagements gingen unter anderem an Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen sowie an das private Unternehmen Soufflé Therapeutics. Die Beteiligung an Ionis Pharmaceuticals, die seit 2010 im Portfolio lag, wurde beendet.

    Das Unternehmen entwickelt zudem ein eigenes KI-basiertes System weiter, das wissenschaftliche und klinische Daten mit Finanzmodellen und Anlageentscheidungen verknüpft. Ein messbarer Beitrag zur Wertentwicklung sei bislang nicht belegt; die Verantwortung für Anlageentscheide bleibe beim Investmentteam. Für das vierte Quartal stehen weitere Studiendaten und Zulassungsentscheide an. Nach der September-Korrektur sieht BB Biotech gezielte Chancen bei Unternehmen, deren Kurse gefallen sind, ohne dass sich ihre klinischen Aussichten entsprechend verschlechtert hätten. Entscheidend bleibt, ob sich diese Einschätzung künftig auch in einer nachhaltig wettbewerbsfähigen NAV-Rendite niederschlägt.



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    Die BB Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 53,30EUR auf Lang & Schwarz (24. Oktober 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.




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