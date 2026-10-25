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    Munich Re hebt Gewinnziel an: Quartalsgewinn übertrifft Erwartungen

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    Munich Re hebt Gewinnziel an: Quartalsgewinn übertrifft Erwartungen
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    ### Munich Re hebt Gewinnziel nach starkem Quartal an

    Munich Re hat im dritten Quartal 2026 erneut ein kräftiges Ergebnis erzielt und daraufhin die Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben. Der Rückversicherer meldete vorläufig einen Nettogewinn von rund 1,7 Milliarden Euro. Damit lag das Ergebnis deutlich über dem Analystenkonsens von 1,479 Milliarden Euro, der auf den Schätzungen von 13 Finanzanalysten beruht. Die endgültigen Quartalszahlen will der Konzern am 12. November vorlegen.

    Nach Unternehmensangaben entwickelte sich das Geschäft in sämtlichen Segmenten erfreulich. Zum überdurchschnittlichen Ergebnis trugen zudem geringere Großschäden in der Schaden- und Unfallrückversicherung bei: Die Belastung lag unter dem erwarteten Durchschnitt. Auch das Kapitalanlageergebnis der Rückversicherung fiel stark aus. Munich Re machte keine näheren Angaben dazu, welche Einzelbeiträge die Quartalsentwicklung bestimmten.

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    In den ersten neun Monaten des Jahres summierte sich der Konzerngewinn auf 5,7 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund setzt Munich Re das Gewinnziel für 2026 nun bei 6,6 Milliarden Euro an, nach zuvor 6,3 Milliarden. Die Anhebung signalisiert Zuversicht, bleibt jedoch an die weitere Entwicklung gebunden. Insbesondere die Großschäden in den verbleibenden Monaten könnten das Ergebnis noch beeinflussen.

    Zugleich will das Unternehmen im vierten Quartal seine Bilanz weiter stärken, sofern dies angemessen erscheint. Die Formulierung lässt offen, in welchem Umfang zusätzliche Vorsorge oder andere Maßnahmen geplant sind. Sie zeigt aber, dass der Konzern trotz des höheren Jahresziels nicht ausschließlich auf eine Maximierung des kurzfristigen Ergebnisses setzt. Die tatsächliche Schadenentwicklung bleibt für Rückversicherer naturgemäß schwer vorherzusagen.

    An der Einschätzung der Aktie durch Barclays änderte die Mitteilung zunächst nichts Grundsätzliches. Die britische Bank senkte ihr Kursziel von 598 auf 593 Euro, bestätigte aber die Einstufung „Overweight“. Analystin Claudia Gaspari erwartet eine eher ruhige Berichtssaison. Großschäden, Marktbewegungen und Wechselkurse dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum verändern. Zum Jahresende könnten stattdessen Kapitalmarkttage stärker in den Fokus rücken. Die jüngste Erholung der Branche führte sie vor allem auf eine Flucht von Anlegern in als sicher geltende Werte zurück.

    In Anlegerforen wird die Aktie ebenfalls diskutiert. Einzelne Nutzer verweisen auf ein 52-Wochen-Hoch von 572 Euro, eine mögliche Rotation aus Technologie- und Banktiteln in Versicherungswerte sowie auf die Einschätzung, der frühere Rückgang auf 440 Euro sei überzogen gewesen. Das sind persönliche Marktmeinungen, keine Unternehmensangaben. Der starke Quartalsgewinn und das höhere Ziel liefern zwar positive Nachrichten; ob die Aktie weiter steigt, hängt jedoch auch von Bewertung, Schadenverlauf und Kapitalmarktumfeld ab. Entscheidend wird sein, ob Munich Re die erhöhte Prognose nach dem Schlussquartal bestätigen und zugleich ihre Bilanz stärken kann.



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    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 552EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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