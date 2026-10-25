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    Hermès enttäuscht: Berenberg senkt Kursziel drastisch und stuft ab

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    Hermès enttäuscht: Berenberg senkt Kursziel drastisch und stuft ab
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    Die Privatbank Berenberg zieht nach den jüngsten Geschäftszahlen von Hermès eine deutlich vorsichtigere Bewertung des französischen Luxusgüterkonzerns. Analyst Nick Anderson senkte am Donnerstag sein Kursziel für die Aktie von 1850 auf 1230 Euro und stufte das Papier von „Buy“ auf „Hold“ zurück. Ausschlaggebend sei die erneute Enttäuschung im vergangenen Quartal. Auch die im Oktober beobachteten Trends deuteten nach seiner Einschätzung darauf hin, dass sich die schwächere Entwicklung im Schlussquartal fortsetzen könnte. Damit stellt die Bank die bisherigen Wachstumserwartungen infrage und sieht vorerst keinen klaren Impuls, der eine optimistischere Einschätzung rechtfertigen würde. Das neue Kursziel liegt deutlich unter dem bisherigen Wert.

    Besonders beunruhigend ist für Anderson der Verlust eines Wettbewerbsvorsprungs. Hermès habe in wichtigen Regionen traditionell ein prozentual zweistelliges Wachstum gegenüber dem Konkurrenten LVMH erzielt. Dieser Aufschlag sei inzwischen verschwunden. Das werfe Fragen zur relativen Stärke der Marke und zur Widerstandsfähigkeit des Geschäfts auf, zumal das Management aus Sicht des Analysten bislang keine überzeugende Erklärung für die anhaltende Schwäche geliefert habe. Die Kritik richtet sich damit nicht allein gegen die Quartalsleistung, sondern auch gegen die fehlende Klarheit über deren Ursachen. Berenberg signalisiert folglich Zurückhaltung, ohne die Aktie auf „Sell“ zu setzen. Die Abstufung auf „Hold“ spiegelt ein geringeres Vertrauen in weiteres Wachstum.

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    Eine weniger pessimistische Einschätzung vertritt die DZ Bank. Analystin Katharina Schmenger reduzierte den fairen Wert der Hermès-Aktie von 1800 auf 1600 Euro, beließ die Empfehlung aber bei „Kaufen“. Die Umsatzzahlen für das dritte Quartal seien durchwachsen gewesen, und die Wachstumsdynamik habe nachgelassen. Gleichwohl sieht die Bank Argumente für ein positives Anlageurteil. Die wichtige Sparte Leder und Sattlerwaren habe ihren Wachstumspfad fortgesetzt. Das stützt nach Einschätzung der DZ Bank die Perspektive, auch wenn die Entwicklung in anderen Bereichen beziehungsweise insgesamt weniger dynamisch ausfällt. Der niedrigere faire Wert trägt der Abkühlung Rechnung, die Kaufempfehlung signalisiert jedoch Vertrauen in das Unternehmen auf Sicht der Bank.

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    Auch die Einschätzung zum chinesischen Markt fällt differenziert aus. Dieser bleibe anspruchsvoll, schrieb Schmenger. Die DZ Bank sieht die Schwäche dort allerdings nicht bei Lederwaren, sondern verweist auf eine Polarisierung des Luxusmarktes. Das unterstreicht die unterschiedliche Lage innerhalb der Branche: Während sich Nachfrage und Wachstum je nach Produktkategorie und Region unterschiedlich entwickeln, bleibt das Gesamtbild für Hermès weniger eindeutig als in früheren Phasen. Die beiden Analystenhäuser reagieren somit auf dieselben gemischten Signale mit verschiedenen Urteilen: Berenberg mahnt angesichts schwacher Trends und des verlorenen Wachstumsvorsprungs zur Zurückhaltung, während die DZ Bank trotz gesenkter Bewertung an ihrer Kaufempfehlung festhält.



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