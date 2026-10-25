Hermès enttäuscht: Berenberg senkt Kursziel drastisch und stuft ab

Die Privatbank Berenberg zieht nach den jüngsten Geschäftszahlen von Hermès eine deutlich vorsichtigere Bewertung des französischen Luxusgüterkonzerns. Analyst Nick Anderson senkte am Donnerstag sein Kursziel für die Aktie von 1850 auf 1230 Euro und stufte das Papier von „Buy“ auf „Hold“ zurück. Ausschlaggebend sei die erneute Enttäuschung im vergangenen Quartal. Auch die im Oktober beobachteten Trends deuteten nach seiner Einschätzung darauf hin, dass sich die schwächere Entwicklung im Schlussquartal fortsetzen könnte. Damit stellt die Bank die bisherigen Wachstumserwartungen infrage und sieht vorerst keinen klaren Impuls, der eine optimistischere Einschätzung rechtfertigen würde. Das neue Kursziel liegt deutlich unter dem bisherigen Wert. Besonders beunruhigend ist für Anderson der Verlust eines Wettbewerbsvorsprungs. Hermès habe in wichtigen Regionen traditionell ein prozentual zweistelliges Wachstum gegenüber dem Konkurrenten LVMH erzielt. Dieser Aufschlag sei inzwischen verschwunden. Das werfe Fragen zur relativen Stärke der Marke und zur Widerstandsfähigkeit des Geschäfts auf, zumal das Management aus Sicht des Analysten bislang keine überzeugende Erklärung für die anhaltende Schwäche geliefert habe. Die Kritik richtet sich damit nicht allein gegen die Quartalsleistung, sondern auch gegen die fehlende Klarheit über deren Ursachen. Berenberg signalisiert folglich Zurückhaltung, ohne die Aktie auf „Sell“ zu setzen. Die Abstufung auf „Hold“ spiegelt ein geringeres Vertrauen in weiteres Wachstum.

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