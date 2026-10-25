Mehrheit rechnet mit vorzeitigem Ende der Koalition

BERLIN (dpa-AFX) - Nur knapp jeder Vierte Deutsche glaubt einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zufolge noch daran, dass die Koalition von Union und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl Anfang 2029 bestehen bleibt. In der Befragung von 2.202 Wahlberechtigten im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur zeigten sich 23 Prozent überzeugt davon, dass das von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) geführte Bündnis die volle Legislaturperiode bestehen bleibt.

13 Prozent meinen dagegen, die Koalition werde noch in diesem Jahr zerbrechen. 44 Prozent der Befragten rechnen damit, dass sie in den beiden folgenden Jahren vorzeitig beendet wird. 20 Prozent machten keine Angaben.