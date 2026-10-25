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    Starlink in der Ukraine wieder stabil: Kiew meldet überraschende Wende

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    Starlink in der Ukraine wieder stabil: Kiew meldet überraschende Wende
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    ### Starlink-Verbindung in der Ukraine laut Kiew wiederhergestellt

    Nach tagelangen Beschwerden aus Kiew meldet die ukrainische Regierung eine Verbesserung beim Satelliteninternet Starlink. Die Überwachungssysteme registrierten eine Wiederherstellung der Geschwindigkeit, erklärte Verteidigungsminister Jewhenij Chmara. Die Verbindung sei stabil und funktioniere auch bei Geschwindigkeiten von mehr als 400 Kilometern pro Stunde. Zuvor hatten ukrainische Stellen berichtet, eine Aufhebung der Beschränkungen sei nicht festzustellen.

    Der Streit betrifft einen für das ukrainische Militär wichtigen Kommunikationsdienst des US-Unternehmens SpaceX. Seit der Vorwoche verloren ukrainische Flugobjekte bei Geschwindigkeiten über rund 160 Kilometern pro Stunde den Kontakt zu den Satelliten. Betroffen waren sowohl Drohnen zur Abwehr schneller russischer Jetdrohnen als auch ukrainische Angriffe. Starlink dient an der Front zudem der Kommunikation, Logistik und Koordination.

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    US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, SpaceX-Gründer Elon Musk habe die Drosselung aufgehoben. Später räumte Trump ein, nicht mit Musk gesprochen zu haben. Er habe gehört, das Problem sei behoben; falls nicht, werde er Musk kontaktieren. Kiews frühere Angaben widersprachen dieser Darstellung: Präsident Wolodymyr Selenskyj und sein Berater Serhij Beskrestnow meldeten weiterhin Einschränkungen. Vereinzelte Fälle höherer Geschwindigkeit seien nach Einschätzung Beskrestnows eher auf den Algorithmus von SpaceX zurückzuführen.

    Die wechselnden Meldungen verdeutlichen, wie schwierig die Lage für die ukrainischen Nutzer einzuschätzen war. Auch die Zuständigkeit blieb unklar. Musk erklärte, die US-Regierung entscheide über den Einsatz von Starshield. Das separate SpaceX-Angebot basiert auf Starlink-Technik und ist für staatliche und militärische Anwendungen ausgelegt. Starlink selbst solle nach Musks Darstellung nicht für militärische Offensiven, sondern zur Verteidigung genutzt werden. Von Musk und der US-Regierung kamen unterschiedliche Angaben zu den Gründen für die Einschränkungen.

    Die Bedeutung des Dienstes reicht über den Drohneneinsatz hinaus. Chmara bezeichnete die Verbindung als wichtig für Frontbetrieb, Kommunikation und Versorgung. Sein Ministerium wolle die Leistung weiter überwachen. Der Minister führte die Wiederherstellung auf den direkten Dialog und die entschlossene Haltung Selenskyjs zurück. Eine unabhängige Bestätigung der ukrainischen Messwerte lag in den vorliegenden Angaben nicht vor.

    Der technische Konflikt fällt in eine Phase politischen Drucks auf Kiew. Die Ukraine sieht die US-Regierung darin bestrebt, das Land zu größeren Zugeständnissen gegenüber Russland zu bewegen. Musk forderte Selenskyj auf der Plattform X zum Rücktritt auf. Zugleich gibt es einen neuen diplomatischen Anlauf: Nach Gesprächen des US-Unterhändlers Steve Witkoff mit Selenskyj, europäischen Vertretern und Kremlchef Wladimir Putin stellte der ukrainische Präsident ein Treffen von Teams aus der Ukraine, den USA und Russland in Aussicht. Es solle in der ersten Novemberhälfte stattfinden. Moskau hatte ebenfalls Gespräche nach dem 10. November angekündigt. Die Wiederherstellung der Verbindung entschärft damit ein akutes militärisches Problem, beendet aber weder die Unklarheit über Kontrolle und Einsatzbedingungen noch den politischen Streit.



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