Jenoptik-Aktie fällt 5 Prozent – Analysten sehen Kursziel bei 52 Euro

Das Analysehaus Jefferies hält trotz der Kursschwankungen an seiner positiven Einschätzung fest. Analyst Henrik Paganetty bestätigte die Einstufung „Buy“ und erhöhte das Kursziel von 48 auf 49 Euro. Ausschlaggebend seien die jüngsten Quartalszahlen gewesen, die nach seiner Einschätzung die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen hätten. Die Resultate deuteten zugleich darauf hin, dass Jenoptik die starke Entwicklung bei Auftragseingang und Margen fortsetzen könne. Hinzu komme ein verbesserter Ausblick auf die Profitabilität. Vor diesem Hintergrund hob Paganetty seine Prognosen für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) an. Jefferies sieht damit sowohl bei der Geschäftsentwicklung als auch bei der Ertragskraft eine positive Dynamik. Die Empfehlung lautet weiterhin, die Aktie zu kaufen.

Die jüngsten Nachrichten zu Jenoptik zeichnen ein gemischtes Bild: Auf Analystenseite wächst der Optimismus, während der Aktienkurs nach einem kräftigen Zwischenanstieg wieder nachgab. Am Donnerstag verloren die Papiere gut fünf Prozent und fielen auf rund 38 Euro. Damit gab der Jenaer Optikspezialist einen erheblichen Teil der Vortagesgewinne ab. Am Mittwoch hatten die Aktien zeitweise 40,48 Euro erreicht und damit wieder oberhalb der 50-Tage-Linie notiert. Die jüngste Bewegung ändert jedoch noch nichts am übergeordneten technischen Bild: Die Aktie bewegt sich vorerst in einer breiten Seitwärtsphase, die bereits mehrere Monate anhält.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch beim Analysehaus LBBW fiel die Reaktion auf die Vorabzahlen und das angehobene Profitabilitätsziel positiv aus. Experte Stefan Maichl erhöhte sein Kursziel auf 52 Euro und bestätigte ebenfalls seine Kaufempfehlung. Sein neues Ziel liegt über dem bisherigen Rekordkurs der Jenoptik-Aktie, der im Juni bei 48,42 Euro erreicht worden war. Maichl erklärte die starke Entwicklung unter anderem mit einem außergewöhnlich günstigen Produktmix im dritten Quartal. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass die Zusammensetzung der verkauften Produkte die Profitabilität besonders unterstützt haben könnte. Zugleich verwies der LBBW-Analyst auf einen Punkt ohne neue positive Überraschung: Jenoptik ließ die Wachstumsprognose unverändert. Diese war bereits zur Halbjahresbilanz angehoben worden.

Damit stehen optimistische Einschätzungen der Analysten einer kurzfristig schwächeren Kursreaktion gegenüber. Während Jefferies und LBBW die jüngsten Zahlen und den Margenausblick als Argumente für höhere Kursziele anführen, blieb die Aktie am Donnerstag unter Druck. Die Kursbewegung zeigt, dass positive Geschäftssignale nicht automatisch unmittelbar zu weiteren Gewinnen an der Börse führen. Aus den vorliegenden Einschätzungen ergibt sich jedoch ein gemeinsamer Kern: Beide Häuser setzen auf Jenoptiks anhaltende Ertragsdynamik und empfehlen den Kauf. Ihre Kursziele von 49 beziehungsweise 52 Euro liegen deutlich über dem zuletzt genannten Aktienkurs von etwa 38 Euro. Das ist eine Einschätzung der Analysten, keine Garantie für die künftige Kursentwicklung. Für den weiteren Blick auf die Aktie bleiben daher sowohl die Entwicklung von Aufträgen und Margen als auch die Umsetzung des Ausblicks wichtig.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,30 % und einem Kurs von 37,46EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.