Renk-Aktie vorbörslich im Minus: Verkauf und Prognose sorgen für Druck

Zum Verkauf und zum Käufer wurden in der vorliegenden Mitteilung keine weiteren Einzelheiten genannt. Der Schritt ist Teil der strategischen Neuausrichtung, mit der Renk sein Portfolio fokussieren will. Das Gleitlagergeschäft gehört nicht zum künftig stärker militärisch geprägten Kern. Eine klare Abgrenzung der Aktivitäten könnte es Anlegern erleichtern, die Entwicklung des Rüstungsgeschäfts und dessen Bedeutung für Umsatz und Ergebnis einzuschätzen. Angaben zu Verkaufspreis, Abschlusszeitpunkt oder finanziellen Auswirkungen liegen jedoch nicht vor.

Die Aktie des Augsburger Rüstungskonzerns Renk geriet am Donnerstag im vorbörslichen Handel erneut unter Druck. Auf Tradegate notierte das Papier am Morgen 3,5 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs. Zuvor hatte sich die Aktie etwas erholt. Auslöser für die Verluste könnten neben der allgemeinen Marktstimmung auch neue Unternehmensangaben sein: Renk hat einen Käufer für sein Gleitlagergeschäft gefunden und treibt damit den Umbau zu einem stärker auf Rüstung ausgerichteten Unternehmen voran. Zugleich enthält die aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr eine leichte operative Absenkung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Anpassung der Prognose sorgte an der Börse für Aufmerksamkeit. Marktteilnehmer werteten sie als leichte Senkung der operativen Erwartungen. Barclays-Analyst Afonso Osorio hält mögliche Rückgänge bei den Schätzungen allerdings für vernachlässigbar. Er hebt vor allem das künftig klarere Unternehmensprofil hervor und beurteilt die Bewertung der Aktie als attraktiv. Aus seiner Sicht könnte das aktuelle Kursniveau eine Einstiegschance bieten. Damit steht einer vorsichtigen Reaktion am Markt eine positive Einschätzung des Analysten gegenüber.

Zusätzliche Einblicke in die Aktionärsstruktur liefert eine Stimmrechtsmitteilung der UBS Group. Zum 21. Oktober sank der ausgewiesene Gesamtanteil der UBS an Renk von zuvor 5,06 auf 4,71 Prozent. Davon entfielen 0,37 Prozentpunkte auf zugerechnete Stimmrechte; in der vorherigen Meldung waren es 0,78 Prozent. Der Anteil der meldepflichtigen Instrumente stieg dagegen leicht von 4,28 auf 4,34 Prozent. Die Mitteilung wurde am 23. Oktober veröffentlicht.

Die UBS meldete unter anderem Rechte zum Rückruf verliehener Aktien und zur Nutzung von Aktien. Hinzu kommen Call-Optionen sowie Instrumente mit möglichem Barausgleich oder physischer Abwicklung, darunter Put-Optionen und Swaps. Diese Positionen sind nicht mit einem gleich hohen direkten Aktienbesitz gleichzusetzen. Die Meldung zeigt vielmehr, dass sich die ausgewiesene Beteiligung aus Stimmrechten und verschiedenen Finanzinstrumenten zusammensetzt. Für Anleger bleibt damit die operative Entwicklung entscheidend: Renk muss zeigen, dass die strategische Fokussierung und der Verkauf des Geschäftsbereichs die Ertragskraft des Konzerns stärken, auch wenn die Prognose leicht angepasst wurde.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 36,07EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.