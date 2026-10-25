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    SGL Carbon verkauft US-Standort: 70 Millionen Dollar für den Cashflow

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    SGL Carbon verkauft US-Standort: 70 Millionen Dollar für den Cashflow
    Foto: SGL Carbon

    **SGL Carbon verkauft US-Standort Moses Lake für 70 Millionen Dollar**

    SGL Carbon hat einen Käufer für seinen ehemaligen Karbonfaser-Standort Moses Lake im US-Bundesstaat Washington gefunden. Die Investorengesellschaft Refactor Moses übernimmt den Standort für insgesamt 70 Millionen US-Dollar. Die Zahlung soll in zwei Tranchen erfolgen: 45 Millionen Dollar sind für 2026 vorgesehen, weitere 25 Millionen Dollar für 2027. Das teilte der Wiesbadener Spezialgraphit- und Carbonfaserhersteller am Freitag mit.

    Die Produktion in Moses Lake hatte SGL Carbon bereits im August 2025 eingestellt. Die Schließung war Teil der Restrukturierung des damaligen Geschäftsbereichs Carbon Fibers. Mit dem Verkauf erhält das Unternehmen nun einen Erlös für den früheren Produktionsstandort. Weitere Angaben zu Refactor Moses oder zur künftigen Nutzung des Areals machte SGL Carbon in der Mitteilung nicht.

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    An der Umsatz- und Gewinnprognose für 2026 hält der Konzern trotz der Transaktion fest. Die Verkaufserlöse würden als Sondereffekt behandelt und änderten daher nichts an den bisherigen Erwartungen für diese Kennzahlen. Angepasst wird dagegen der Ausblick auf den freien Finanzmittelzufluss: SGL Carbon hebt die entsprechende Prognose um 45 Millionen US-Dollar an. Das entspricht nach Unternehmensangaben rund 40,2 Millionen Euro.

    Bislang hatte der Konzern für den freien Finanzmittelzufluss im laufenden Jahr ein Niveau wie im Vorjahr angepeilt. Dieses hatte bei 37 Millionen Euro gelegen. Der Verkauf stärkt somit die erwartete Mittelgenerierung, ohne dass SGL Carbon den Erlös in die operative Umsatz- oder Gewinnprognose einbezieht. Die Aktie reagierte auf die Nachricht mit Kursgewinnen: Im Tagesverlauf legte sie um gut drei Prozent zu.

    Auch das Analysehaus Jefferies wertete die Vereinbarung als positive Überraschung. Analyst Henrik Paganetty ließ die Einstufung für die SGL-Carbon-Aktie auf „Hold“ und das Kursziel bei 5,50 Euro. In seinem Bewertungsmodell hatte er aus einem Verkauf der Karbonfaserproduktion in Moses Lake bislang keine nennenswerten Erlöse angesetzt. Der vereinbarte Preis von 70 Millionen Dollar liege deshalb über den Erwartungen, schrieb er.

    Die Transaktion kommt vor dem Hintergrund des Rückzugs aus dem früheren Carbon-Fibers-Geschäft. Für SGL Carbon ist der Standort nach dem Produktionsende nicht mehr Teil der laufenden Fertigung. Die gestaffelte Zahlung bedeutet zugleich, dass der Kaufpreis nicht vollständig im Jahr des Vertragsabschlusses zufließt. Der größere Betrag ist 2026 vorgesehen; die verbleibenden 25 Millionen Dollar sollen ein Jahr später folgen.

    Für Anleger steht damit vor allem die Verbesserung der Finanzmittelzufluss-Prognose im Vordergrund. Die unveränderten Erwartungen für Umsatz und Gewinn signalisieren, dass der Verkauf nach Darstellung des Unternehmens nicht als laufender Geschäftsertrag bewertet wird. Jefferies zufolge hatte der Markt beziehungsweise das Bewertungsmodell den Erlös bislang ebenfalls kaum berücksichtigt. **Die vereinbarte Summe kann daher die Einschätzung der Finanzlage verbessern, ohne die operative Perspektive des Konzerns unmittelbar neu zu definieren.**



    SGL Carbon

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    ISIN:DE0007235301WKN:723530
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    Die SGL Carbon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 4,895EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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