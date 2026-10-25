EQT bietet 46,50 Euro für Qiagen: Reicht das den Aktionären?

An der Börse sorgten die Nachrichten für deutliche Kursgewinne. Im frühen Xetra-Handel legte die Aktie um mehr als sechs Prozent zu und erreichte 45,49 Euro. Damit rückte der Kurs nahe an den Angebotspreis heran. Das Gebot liegt zudem in der Nähe des Jahreshochs, das Qiagen Anfang Januar markiert hatte. Übernahmefantasie begleitet das Unternehmen seit Jahren: 2021 war die Aktie im Zuge entsprechender Spekulationen auf rund 55 Euro gestiegen – den höchsten Stand seit dem Jahr 2000.

Im Übernahmepoker um den Diagnostik- und Labordienstleister Qiagen kommt Bewegung auf: Der schwedische Finanzinvestor EQT will gemeinsam mit einem Konsortium 46,50 Euro je Aktie bieten. Zu den Partnern gehören der Staatsfonds von Abu Dhabi und der kanadische Pensionsfonds CPP Investment Board. EQT war bereits seit Juli als möglicher Bieter im Gespräch. Die Qiagen-Gremien haben sich nach den vorliegenden Angaben verpflichtet, das Angebot zu unterstützen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Analysten rechnen mit guten Chancen für den geplanten Deal. Harry Gillis von der Berenberg Bank erwartet, dass die Aktionäre der Transaktion voraussichtlich zustimmen. Die Angebotsstruktur sei darauf ausgelegt, den Vollzug abzusichern. EQT wolle offenbar eine Wiederholung des Jahres 2020 vermeiden, als der US-Konzern Thermo Fisher mit einem Übernahmeangebot bei den Qiagen-Aktionären scheiterte. Entscheidend ist eine Mindestannahmequote von 50 Prozent des Kapitals plus einer Aktie. Wird sie erreicht, könnten die übrigen Aktionäre nach den Angaben zum Angebotspreis abzüglich Steuern abgefunden werden.

JPMorgan sieht nach der Offerte nur noch begrenztes Kurspotenzial. Die US-Bank senkte ihr Kursziel auf 52 US-Dollar, stufte Qiagen von „Overweight“ auf „Neutral“ herab und verwies auf die Annäherung an den Übernahmepreis. Die Aktie schloss in New York bei 50 Dollar.

In Anlegerforen wird das Gebot unterschiedlich bewertet. Mehrere Aktionäre halten den Aufschlag für zu gering und nennen höhere Preise von 48 Euro oder sogar 65 bis 70 Euro als angemessen. Sie verweisen auf Qiagens hohe Margen, stabile Geschäftsentwicklung, einstellige Wachstumsraten und starken Cashflow. Andere Aktionäre zeigen sich angesichts ihrer persönlichen Einstiegskurse zufrieden, wollen ihre Aktien aber ebenfalls nicht unbedingt andienen. Einige erwarten, dass größere Anteilseigner oder Hedgefonds höhere Forderungen stellen könnten. Zugleich wird diskutiert, wie rechtssicher eine mögliche Abfindung verbliebener Aktionäre oder ein Herauslösen des operativen Geschäfts wäre. Die Annahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie könnte den Deal erleichtern, begrenzt nach Ansicht mancher Anleger aber auch den Spielraum für Nachverhandlungen. Ob die Offerte genügt, dürfte daher nicht allein von der Zustimmung der Unternehmensgremien abhängen.

Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 45,01EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.