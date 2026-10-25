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    Spotify steigert Gewinn – jetzt wird die Monetarisierung zum Prüfstein

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    Spotify steigert Gewinn – jetzt wird die Monetarisierung zum Prüfstein
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    **Spotify steigert Umsatz und Gewinn – Fokus auf Monetarisierung**

    Spotify hat im dritten Quartal Umsatz und operativen Gewinn deutlich erhöht. Der schwedische Musikstreamingdienst profitierte vom Wachstum seiner zahlenden Kundschaft und der werbefinanzierten Angebote. Die Erlöse legten im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 4,97 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn stieg um 15 Prozent auf 672 Millionen Euro.

    Beim Umsatz blieb Spotify knapp unter der durchschnittlichen Analystenerwartung. Der operative Gewinn übertraf dagegen die eigene Prognose. Dazu trugen niedrigere Ausgaben für Werbung und Personal bei. An der Börse kam der Bericht gut an: Die Aktie stieg im Handelsverlauf zeitweise um fast neun Prozent auf 571,99 US-Dollar. Damit näherte sie sich wieder dem oberen Ende der Handelsspanne, in der sie sich seit Monaten bewegt.

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    Auch die Nutzerzahlen entwickelten sich positiv. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wuchs binnen Jahresfrist um elf Prozent auf 788 Millionen. Im Schlussquartal erwartet Spotify einen Anstieg auf 818 Millionen. Die Zahl der zahlenden Abonnenten erhöhte sich im dritten Quartal um neun Prozent auf 306 Millionen; bis Jahresende soll sie auf 316 Millionen steigen.

    Für das laufende Schlussquartal stellt das Unternehmen weitere Zuwächse in Aussicht. Der Umsatz soll auf 5,2 Milliarden Euro klettern, der operative Gewinn auf 820 Millionen Euro. Analyst Ian Moore von Bernstein Research begrüßte die jüngste Geschäftsentwicklung, verwies aber auf offene Fragen: Entscheidend sei, wann sich die Ausgaben für Werbung, Cloud und künstliche Intelligenz normalisierten und ob daraus zusätzliche Gewinne entstünden. Zudem könne sich zeigen, ob die Gewinnprognose für das vierte Quartal vorsichtig angesetzt ist.

    Wachstum soll auch das Hörbuchgeschäft liefern. Spotify führt das Angebot in weiteren Märkten ein, darunter Spanien, Mexiko und Norwegen. Das Management setzt dabei unter anderem auf besonders intensive Nutzer, die für zusätzliche Hörstunden einen Aufpreis zahlen könnten. Neue Angebote und eine große Nutzerbasis eröffnen dem Konzern damit weitere Umsatzchancen.

    Für Spotify wird jedoch zunehmend entscheidend, wie erfolgreich sich diese Reichweite in dauerhaft höhere Erlöse und Gewinne umwandeln lässt. Die Quartalszahlen zeigen, dass Nutzerwachstum und Kostenkontrolle derzeit Rückenwind geben. Ob sich die zusätzlichen Investitionen in Werbung, Cloud-Infrastruktur und KI auszahlen, bleibt ein zentraler Prüfstein. Ebenso muss das Unternehmen belegen, dass neue Produkte wie Hörbücher nicht nur Reichweite schaffen, sondern auch die Einnahmen pro Nutzer steigern. Die Erwartungen an das vierte Quartal sind entsprechend hoch.



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