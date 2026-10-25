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    Ukraine hat Starlink für Offensivangriffe genutzt

    Musk

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    Für Sie zusammengefasst
    • Musk: Ukraine nutzte Starlink für Drohnenangriffe
    • Selenskyj: Starlink-Verbindung läuft wieder
    • Musk warnt vor Frontkollaps bei Starlink-Ausfall
    Musk - Ukraine hat Starlink für Offensivangriffe genutzt
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Tech-Milliardär Elon Musk wirft dem ukrainischen Militär vor, das Satelliteninternet Starlink für offensive Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, um Menschen zu töten. Es habe gegen die Nutzungsbedingungen von Starlink verstoßen und den Dienst für Angriffe eingesetzt, bei denen Menschen getötet werden sollten, schrieb der SpaceX-Gründer Musk auf der Plattform X. Konkrete Belege oder Fälle und Zeiträume nannte er nicht. Er schrieb weiter, dass diese Lücke in der vergangenen Woche geschlossen worden sei.

    Das Satelliteninternet Starlink gehört zum Raumfahrtkonzern SpaceX. Es wird laut Musk als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt. Starshield ist der militärische Ableger und wird laut Musk von der US-Regierung kontrolliert. Das Satelliteninternet setzt die ukrainische Armee bei ihrer Luftverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg ein. Es spielt für das Militär beim Einsatz von Drohnen, die Logistik und die Kommunikation eine wichtige Rolle.

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    In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine beklagt, dass das US-Satelliteninternet gedrosselt worden sei. Es ist unklar, wer genau für die Drosselung des Systems verantwortlich war. Am Samstag hieß es vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, dass die Starlink/Starshield-Verbindung wieder hergestellt sei. "Starlink und Starshield funktionieren wieder mit der Geschwindigkeit, die vor all diesen Einschränkungen herrschte. Jetzt ist die Geschwindigkeit so, wie wir sie brauchen", sagte er. "Das ist entscheidend für unsere Frontlogistik und für den Schutz der Ukraine vor Raketenangriffen."

    US-Tech-Milliardär Musk betonte in seinem Post, dass Starlink nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung der Ukraine sei. "Würde Starlink abgeschaltet, würde die ukrainische Frontlinie sofort zusammenbrechen." Das sei "KEINE" Drohung, vielmehr eine Feststellung.

    Zudem betonte er, dass SpaceX bei weitem mehr zur Verteidigung der Ukraine beigetragen habe, als jedes andere private Unternehmen auf der Welt. Davon abgesehen empfinde er abgrundtiefe Verachtung für Kriegstreiber, die endloses Abschlachten vorantrieben und keine realistische Lösung für den Konflikt anböten. "Möget ihr in der Hölle schmoren", schrieb Musk. Er nannte dabei keine konkreten Namen./rin/DP/zb

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    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,09 % und einem Kurs von 131,8 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +70,74 %/+279,42 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um das diskutierte JPMorgan-Kursziel von 500 Dollar, Zweifel an der Bewertung und einen genannten fairen Wert von 95 Euro. Thema sind zudem das mögliche Ende der Haltefrist für 1,2 Milliarden Aktien und dessen Folgen für die Handelsumsätze. Fundamental werden Berichte über höhere Finanzierungskosten bei einer Schuldenaufnahme von 40 Milliarden Dollar sowie Frequenzkäufe und die FCC-Freigabe für 15.000 Satelliten zum Mobilfunkausbau besprochen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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