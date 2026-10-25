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    Innok Robotics vor dem Börsengang: GBC sieht 15 Euro je Aktie

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    ### Innok Robotics erhält Zugang zum Kapitalmarkt

    Die Aktionäre der im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gelisteten Yggdrasil SPAC 1 AG haben den Weg für den geplanten Börsengang von Innok Robotics freigemacht. Auf der Hauptversammlung am 21. Oktober wurde beschlossen, die Innok Robotics GmbH in die Gesellschaft einzubringen. Anschließend soll diese in Innok Robotics Group AG umfirmieren und ihren Sitz von Augsburg nach Regenstauf verlegen. Wirksam werden die Änderungen mit den Eintragungen ins Handelsregister; der Abschluss der Einbringung wird für Ende November 2026 erwartet. Die operative GmbH bleibt bestehen und soll künftig als hundertprozentige Tochtergesellschaft geführt werden. Für Kunden und Geschäftspartner soll sich im Tagesgeschäft nichts ändern.

    Innok Robotics entwickelt autonome mobile Roboter, die nicht nur in Innenräumen, sondern auch im Freien und auf unebenem Gelände eingesetzt werden können. Ein Schwerpunkt liegt auf sogenannten Brownfield-Umgebungen: bestehenden Industriearealen, die nicht von Beginn an für automatisierte Abläufe ausgelegt wurden. Die Plattform verbindet modulare Hardware mit eigener Autonomiesoftware. Anwendungsfelder sind unter anderem innerbetriebliche Logistik, Bewässerung, Inspektion und Überwachung. Neben dem Direktverkauf bietet das Unternehmen ein Robotics-as-a-Service-Modell mit typischerweise vierjährigen Verträgen an. Der Vertrieb stützt sich zudem auf ein wachsendes internationales Netz von Systempartnern.

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    Die Hauptversammlung beschloss die neue Struktur vor dem Hintergrund ambitionierter Wachstumspläne. Innok will bestehende Kundenbeziehungen ausbauen, neue Einsatzbereiche erschließen und international expandieren. Ein Markteintritt in Nordamerika ist ab 2027 vorgesehen, weitere Märkte im asiatisch-pazifischen Raum sollen ab 2028 folgen. Externe Produktions- und Servicepartner sollen eine Skalierung ermöglichen, ohne dass eigene Kapazitäten im gleichen Umfang wachsen müssen. Der Aufsichtsrat hat Gründer und bisherigen CEO und CTO Alwin Heerklotz zum Vorstandsvorsitzenden der künftigen Holding bestellt. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Peter Mauritz; weitere Vorstandsmitglieder sollen folgen.

    Die Geschäftszahlen zeigen bisher starkes Wachstum von niedrigem Niveau aus. Laut GBC stieg der Umsatz von 1,03 Millionen Euro 2022 auf 2,40 Millionen Euro 2025; im vergangenen Geschäftsjahr legte er um 60 Prozent zu. Der Auftragseingang verdoppelte sich auf rund 3,1 Millionen Euro. Zugleich schrieb Innok weiter rote Zahlen: Das EBITDA lag 2025 bei minus 0,98 Millionen Euro. GBC prognostiziert für 2026 einen Umsatz von 5,42 Millionen Euro und bis 2030 einen Anstieg auf 94,19 Millionen Euro. Die Gewinnschwelle werde demnach 2028 erreicht; für 2030 erwartet das Analysehaus ein EBITDA von 40,32 Millionen Euro.

    In seiner Erststudie stuft GBC die Aktie mit „Kaufen“ ein und nennt ein Kursziel von 15 Euro bis Ende 2027. Daraus errechnet das Analysehaus einen Eigenkapitalwert von 154,12 Millionen Euro. Die Einschätzung beruht auf einem Bewertungsmodell und setzt die erwartete Expansion sowie Skaleneffekte voraus. Die Studie ist vom Unternehmen finanziert; GBC weist mögliche Interessenkonflikte aus. Sie ist keine Anlageberatung.



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    Die Yggdrasil SPAC 1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,20EUR auf Düsseldorf (23. Oktober 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.






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