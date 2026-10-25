HHLA senkt EBIT-Prognose deutlich: Containerumschlag soll stärker sinken

Besonders stark fällt die Korrektur im Teilkonzern Hafenlogistik aus. Dort soll das EBIT nun 100 bis 120 Millionen Euro erreichen, nach zuvor erwarteten 135 bis 155 Millionen Euro. Zugleich rechnet HHLA beim Containerumschlag im Gesamtjahr mit einem deutlichen Rückgang gegenüber 2025. Bislang war lediglich ein leichter Rückgang erwartet worden. Die Prognosen für den Konzernumsatz und den Containertransport bleiben dagegen unverändert: Die Erlöse sollen deutlich steigen, der Transport leicht zulegen.

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) rechnet für 2026 mit einem deutlich niedrigeren operativen Ergebnis als bislang. Der Konzern erwartet nun ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 115 bis 135 Millionen Euro. Zuvor hatte die Prognose bei 150 bis 170 Millionen Euro gelegen. Die Anpassung begründet das Unternehmen mit einem schwächeren Geschäftsverlauf, zusätzlichen Belastungen und einer aktualisierten Einschätzung für das vierte Quartal.

Als Belastung nennt HHLA streikbedingte Ausfälle sowie Verzögerungen in der Entwicklung des Containerumschlags. Hinzu kommt die Anlaufphase weiterer Automatisierung an den Hamburger Terminals. Die Umstellung auf automatisierte Abläufe wirkt sich damit zunächst negativ auf das Ergebnis aus. Außerdem hat der Konzern sein Beteiligungsportfolio im Bereich neu gegründeter und ausgegründeter Geschäftsaktivitäten überprüft. Aus dieser strategischen Fokussierung auf das Kerngeschäft folgt im Segment Logistik eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von rund zwölf Millionen Euro. Sie belastet das ausgewiesene Ergebnis, geht aber nicht mit einem entsprechenden Mittelabfluss einher.

Die Prognosesenkung fällt in eine Phase, in der die Finanzierung der deutschen Seehäfen politisch erneut diskutiert wird. Die Länder verlangen vom Bund ein deutlich höheres Engagement und verweisen auf die wachsenden Anforderungen an Infrastruktur, Sicherheit und mögliche militärische Mitnutzung. Derzeit stellt der Bund jährlich 38,3 Millionen Euro als Hafenlastenausgleich bereit. Der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe fordert nach den vorliegenden Angaben 500 Millionen Euro pro Jahr. Diese Debatte bildet den wirtschaftspolitischen Hintergrund, ist aber nicht als unmittelbare Ursache der HHLA-Prognosekorrektur genannt worden.

Auch die geplante Ausbuchung der HHLA-Aktien im Zusammenhang mit einem Squeeze-out ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Zwei Anfechtungsklagen verzögern die Eintragung des Beschlusses; über einen Freigabeantrag soll das Oberlandesgericht Hamburg am 6. November 2026 verhandeln. Für Anleger stehen kurzfristig jedoch vor allem die abgesenkte Ergebniserwartung und der stärker als bisher prognostizierte Rückgang des Containerumschlags im Vordergrund. Unveränderte Umsatz- und Transportziele mildern das Bild nur teilweise: Sie ändern nichts daran, dass Streiks, Automatisierungsanlauf und die Wertberichtigung die Ertragskraft im laufenden Jahr spürbar belasten.

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.