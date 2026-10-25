Sartorius im Analysten-Check: RBC wird bullish, Goldman bleibt neutral

Goldman-Sachs-Analyst James Quigley erhöhte das Kursziel für Sartorius von 244 auf 258 Euro. An seiner Einstufung „Neutral“ hält er fest. In seiner Analyse nach den Ergebnissen des Konzerns und von Sartorius Stedim hebt Quigley vor allem die Sparte Lab Products & Services (LPS) hervor: Sie beginne, von der Entwicklung künstlicher Intelligenz zu profitieren. Gemeint ist der Megatrend der KI-gestützten Medikamentenforschung, der den Bedarf an Laborprodukten und -dienstleistungen unterstützen könnte. Die zweite zentrale Geschäftssparte, Bioprocess Solutions (BPS), entwickle sich solide.

Die Einschätzungen großer Banken zu Sartorius gehen auseinander: Goldman Sachs bleibt trotz eines höheren Kursziels neutral, während RBC die Aktie deutlich positiver bewertet und auf „Outperform“ hochstuft. Beide Häuser sehen jedoch Anzeichen für eine verbesserte Perspektive des Labor- und Pharmazulieferers sowie seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech.

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RBC sieht mehr Aufwärtspotenzial. Die kanadische Bank hob ihr Kursziel für Sartorius von 220 auf 330 Euro an und änderte die Bewertung von „Sector Perform“ auf „Outperform“. Analyst Charles Weston begründet den Schritt mit der verbesserten Geschäftsentwicklung und einem günstigeren Ausblick – sowohl für Sartorius als auch für Sartorius Stedim. Die operative Entwicklung habe sich in den vergangenen Quartalen bei beiden Unternehmen aufgehellt.

Ein wichtiger Faktor ist laut RBC die Veränderung bei den Wechselkursen. Was zuvor Gegenwind gewesen sei, wirke inzwischen als Rückenwind. Zugleich rechnet Weston damit, dass sich das Wachstum im Jahr 2027 beschleunigt. Daraus leitet er weiteres Kurspotenzial für die Aktien beider Unternehmen ab. Für Sartorius Stedim bleibt RBC ebenfalls bei „Outperform“; auch das Kursziel für die Tochter wurde angehoben. Eine konkrete neue Zielmarke nennt die vorliegende Mitteilung allerdings nicht.

Die unterschiedlichen Bewertungen spiegeln vor allem verschiedene Einschätzungen des möglichen Kursspielraums wider. Goldman Sachs erkennt zwar mit Blick auf KI und die LPS-Sparte einen zusätzlichen Wachstumstreiber, hält die Gesamtbewertung der Aktie aber weiterhin für neutral. RBC gewichtet dagegen die jüngste Verbesserung der Geschäftsentwicklung, den Währungswechsel zum Vorteil und die erwartete Beschleunigung des Wachstums stärker.

Für Anleger ergibt sich damit kein einheitliches Urteil: Die Analysten sehen bei Sartorius eine verbesserte Ausgangslage, unterscheiden sich jedoch darin, wie viel davon bereits im Aktienkurs berücksichtigt ist. Die angehobenen Kursziele beider Banken deuten auf eine positivere Einschätzung als zuvor hin; die Einstufungen zeigen zugleich, dass die Erwartungen an das weitere Potenzial auseinanderliegen. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürften sein, ob sich die Erholung im Geschäft fortsetzt, ob der Rückenwind aus den Wechselkursen anhält und ob die KI-Anwendungen tatsächlich zusätzliche Nachfrage für Laborprodukte und -dienstleistungen schaffen. Die Einschätzungen beruhen auf den jüngsten Unternehmenszahlen und Ausblicken, bleiben aber Prognosen der jeweiligen Analysten.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,71 % und einem Kurs von 282EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.