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    Barclays streicht 5.000 Jobs: KI-Ausbau trotz kräftigem Gewinnplus

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    Barclays streicht 5.000 Jobs: KI-Ausbau trotz kräftigem Gewinnplus
    Foto: Wendy - stock.adobe.com

    ### Barclays setzt auf KI und plant Stellenabbau

    Die britische Großbank Barclays will im Zuge ihrer verstärkten Einführung Künstlicher Intelligenz und zur Kostensenkung insgesamt 5.000 Arbeitsplätze streichen. Rund 1.000 Stellen seien bereits abgebaut worden; die übrigen Kürzungen sollen bis Ende 2026 folgen. Damit wären etwa fünf Prozent der Belegschaft betroffen. Das Vorhaben fällt mit einem Quartal zusammen, in dem die Bank ihren Gewinn deutlich steigerte, die Erwartungen der Analysten jedoch teilweise verfehlte.

    Im dritten Quartal erzielte Barclays einen den Aktionären zurechenbaren Überschuss von 1,65 Milliarden britischen Pfund – umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die gesamten Erträge legten um drei Prozent auf knapp 7,4 Milliarden Pfund zu. Dennoch hatten Fachleute im Durchschnitt höhere Einnahmen und einen größeren Vorsteuergewinn erwartet. Auch die Erträge der Investmentbank blieben hinter den Prognosen zurück.

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    Die Entwicklung innerhalb des Konzerns fiel unterschiedlich aus. Zuwächse verzeichnete Barclays in der Vermögensverwaltung für wohlhabende Kunden sowie im britischen Privat- und Firmenkundengeschäft. In der Investmentbank und im US-amerikanischen Privatkundengeschäft stagnierten die Einnahmen dagegen weitgehend. Einen zusätzlichen Beitrag zum Gewinn leistete, dass die Bank insgesamt weniger Mittel für mögliche Kreditausfälle zurücklegte. Der höhere Überschuss beruhte somit nicht allein auf steigenden Erträgen.

    Der geplante Personalabbau ist Teil der Bemühungen, die Kosten zu senken. Barclays führt ihn im Zusammenhang mit dem verstärkten Einsatz Künstlicher Intelligenz an. Wie sich die geplante Technologieeinführung konkret auf einzelne Tätigkeiten oder Geschäftsbereiche auswirkt, geht aus den Angaben nicht hervor. Klar ist, dass der Abbau über mehrere Jahre gestreckt werden soll: Nach den bereits gestrichenen rund 1.000 Stellen sollen die weiteren Kürzungen bis Ende 2026 umgesetzt werden.

    Konzernchef C. S. Venkatakrishnan sieht Barclays trotz der verfehlten Analystenerwartungen auf Kurs, die Ziele für den Zeitraum von 2026 bis 2028 zu erreichen. Zugleich kündigte er einen Aktienrückkauf im Umfang von 500 Millionen Pfund an. Damit will die Bank Kapital an ihre Aktionäre zurückgeben, während sie zugleich ihre Kostenbasis verändert und auf den Ausbau von KI setzt. Die Quartalszahlen zeigen dabei ein gemischtes Bild: Der Gewinn wuchs kräftig, doch die Entwicklung bei Erträgen und Vorsteuergewinn blieb hinter den Markterwartungen zurück. Besonders die schwächeren Einnahmen der Investmentbank dürften deshalb neben dem Stellenabbau im Fokus stehen. Die Bank muss nun belegen, dass Effizienzmaßnahmen und technologische Investitionen ihre Ziele tatsächlich stützen.



    Barclays

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    Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 4,856EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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