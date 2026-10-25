PHP-Krise: Millionen Angriffe – warum Updates allein nicht reichen

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Digitalministerium meldeten bislang keine erfolgreichen Angriffe auf die Bundesverwaltung oder die regulierte Wirtschaft. Das schließt eine Kompromittierung jedoch nicht aus. Da PHP nach Expertenschätzungen auf rund 70 Prozent der Webseiten weltweit eingesetzt wird, ist die potenzielle Angriffsfläche groß. Abgeflossene Passwörter könnten zudem erst später für Datendiebstahl oder Erpressung missbraucht werden. Die Aufarbeitung möglicher Vorfälle dürfte Wochen oder Monate dauern.

Die Sicherheitskrise um kritische Schwachstellen in der weitverbreiteten Programmiersprache PHP hat sich für Webseitenbetreiber in Deutschland zunächst entspannt. Viele vorsorglich abgeschaltete Internetauftritte – darunter Seiten von Ministerien, Behörden und medizinischen Einrichtungen wie der Berliner Charité – waren nach dem Einspielen von Sicherheitsupdates wieder erreichbar. Entwarnung geben Fachleute dennoch nicht: Automatisierte Angriffsversuche begannen laut Cloudflare bereits zehn Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe und nahmen danach rasch auf Millionenhöhe zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Check-Point-Sicherheitsexperte Thomas Boele hält das Installieren der Updates allein deshalb für unzureichend. Betreiber sollten ihre Logdaten rückwirkend mindestens bis zum 17. Oktober 2026 untersuchen. An diesem Tag wurden auf einem Amazon-Honeypot, einer digitalen Falle für Angreifer, erste Attacken beobachtet. Zudem empfiehlt Boele, Zugangsdaten und API-Schlüssel zu erneuern, Web Application Firewalls zu aktualisieren und ein vollständiges Inventar der eingesetzten PHP-Komponenten anzulegen. So lasse sich feststellen, wo die Software läuft und welche Versionen betroffen sein könnten.

Für private Nutzer besteht laut Experten derzeit kein unmittelbarer Handlungsbedarf; professionelle Hosting-Anbieter übernehmen in der Regel die Updates. PHP ist häufig unsichtbar in Webseiten, Werbe-Landingpages, Kundenportalen, Shops und Content-Management-Systemen wie WordPress, TYPO3 oder Drupal integriert. KPMG-Experte Christian Nern mahnt besonders Finanzinstitute, ihre Sicherheitsüberwachung zu automatisieren, Patchzyklen zu verkürzen und externe IT-Dienstleister einzubeziehen. Auch KI-Anwendungen müssten abgesichert und KI gezielt zur Cyberabwehr genutzt werden.

Unabhängig von der PHP-Krise bewertet ein Beitrag Amazon als möglichen Nachzügler mit Aufholpotenzial. Die Investmentthese stützt sich vor allem auf AWS: Der Cloudanbieter verfüge über einen Auftragsbestand von 496 Milliarden US-Dollar, operative Margen von rund 39 Prozent und zunehmende Preissetzungsmacht bei knappen Kapazitäten. Zugleich sei ein Großteil der Kapazitäten für 2027 bereits reserviert. Auch Amazons Einzelhandelsgeschäft mit 630 Milliarden Dollar Umsatz könne durch Automatisierung, KI und margenstarke Werbung profitabler werden. Der Autor stuft die Aktie mit „Stark kaufen“ ein und sieht 38 Prozent Kurspotenzial.

Als Risiken nennt er eine nachlassende Nachfrage nach KI, die hohe Investitionen entwerten und AWS-Margen belasten könnte. Hinzu kommen rechtliche und buchhalterische Unsicherheiten: Eine Klage der US-Handelsaufsicht FTC und mehrerer Bundesstaaten betrifft Amazons Werbepraktiken; zudem könnten Beteiligungen an KI-Unternehmen die Gewinne schwanken lassen.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 221,6EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.