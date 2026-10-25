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    HORNBACH legt Finanzkalender 2027 vor: Diese vier Termine sind wichtig

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    HORNBACH legt Finanzkalender 2027 vor: Diese vier Termine sind wichtig
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    ### HORNBACH legt Veröffentlichungstermine für 2027 fest

    Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hat am 23. Oktober 2026 ihren Finanzberichtsfahrplan für das kommende Jahr bekannt gegeben. Die Mitteilung des Baumarkt- und Baustoffhandelskonzerns enthält keine Angaben zur Geschäftsentwicklung oder zu finanziellen Kennzahlen. Sie informiert ausschließlich darüber, wann die Gesellschaft ihre Jahres- und Halbjahresberichterstattung sowie zwei Zwischenmitteilungen veröffentlichen will.

    Der Konzern-Jahresfinanzbericht soll am 20. Mai 2027 erscheinen. HORNBACH will ihn sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch bereitstellen. Die deutschsprachige Fassung wird im Bereich Investor Relations der Unternehmenswebsite veröffentlicht, die englische Version auf der entsprechenden englischsprachigen Seite. Die Ankündigung nennt keine weiteren Einzelheiten zum Inhalt des Berichts und trifft keine Aussage dazu, welche Ergebnisse oder Einschätzungen das Unternehmen darin vorlegen wird.

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    Für das erste Halbjahr ist eine Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung am 25. Juni 2027 vorgesehen. Sie soll ebenfalls in beiden Sprachen über die jeweiligen Investor-Relations-Seiten zugänglich sein. Ein Konzern-Finanzbericht für das Halbjahr beziehungsweise das zweite Quartal folgt laut Mitteilung am 28. September 2027. Auch dieser Bericht wird auf Deutsch und Englisch veröffentlicht.

    Eine weitere Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung innerhalb des zweiten Halbjahres ist für den 21. Dezember 2027 angekündigt. Damit umfasst der veröffentlichte Kalender vier Termine: den Jahresfinanzbericht, zwei Zwischenmitteilungen und den Halbjahres- beziehungsweise Q2-Finanzbericht. Die Gesellschaft macht in der Vorabbekanntmachung keine Angaben zu möglichen Telefonkonferenzen, Präsentationen oder ergänzenden Veröffentlichungen an diesen Tagen.

    Die Ankündigungen erfolgten über EQS und beziehen sich auf die gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungen von Finanzinformationen. Die Mitteilung zum Jahres- und Halbjahresbericht nennt die einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes, §§ 114, 115 und 117 WpHG. Die separaten Termine für die Zwischenmitteilungen wurden in einer zweiten EQS-Meldung veröffentlicht. Für Anleger und Analysten schaffen die Vorabbekanntmachungen damit vor allem zeitliche Orientierung: Sie können die relevanten Veröffentlichungen für 2027 in ihre Beobachtung des Unternehmens einplanen.

    Inhaltlich ist die Bekanntgabe nicht als Prognose oder Vorabinformation über Umsatz, Ergebnis, Margen oder Ausblick zu verstehen. Auch Hinweise auf Veränderungen der Strategie, der Investitionen oder der Geschäftslage enthält sie nicht. Für Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung der HORNBACH-Gruppe müssen Investoren daher die angekündigten Berichte und Mitteilungen abwarten. Die Veröffentlichungstermine sind auf den Investor-Relations-Seiten der HORNBACH Holding abrufbar.**



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    HORNBACH Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 89,20EUR auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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