Zwei Drittel wollen keine Handys am Esstisch
Umfrage
- 63 Prozent finden Handys beim Essen oft unhöflich
- 71 Prozent stören sich an Handys im Gespräch
- Handygebrauch ist bei der Arbeit meist akzeptiert
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Griff zum Smartphone geht anderen manchmal ziemlich auf den Wecker. Wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Telekommunikationsunternehmens Vodafone hervorgeht, ist der Esstisch für viele Menschen zwischenzeitlich eine digitale Tabuzone. Von rund 2.500 Befragten sagten fast zwei Drittel (63 Prozent), dass sie die Smartphone-Nutzung des Gegenübers beim gemeinsamen Essen als unhöflich empfinden. Jeder Sechste (17 Prozent) greift beim gemeinsamen Essen eigenen Angaben zufolge zumindest gelegentlich zum Smartphone.
Fast drei Viertel (71 Prozent) finden das Daddeln des Gegenübers im persönlichen Gespräch unhöflich, ein Drittel (34 Prozent) findet den Smartphone-Griff der Begleitung beim gemeinsamen Kino- oder Theaterbesuch unhöflich.
Die Umfrage gibt weitere Hinweise, wie oft so etwas tatsächlich vorkommt: Jeder Elfte (9 Prozent) greift der Umfrage zufolge im persönlichen Gespräch zwischendurch mal zum Handy, im Kino oder Theater passiert das angeblich nicht allzu oft - sechs Prozent der Befragten räumten ein, dort zumindest gelegentlich das Handy zu nutzen.
Wo sonst noch gedaddelt wird
In Meetings und am Arbeitsplatz scheint das Nebenbei-mal-Mails-Checken oder Chatnachrichten-Checken großteils akzeptiert zu sein - nur etwa jeder Fünfte (21 Prozent) empfindet es in solchen Situationen als unhöflich. Auf den gleichen Wert kommt die Umfrage bei der Situation im Bett, etwa wenn man abends neben der Partnerin oder dem Partner liegt und zum Smartphone greift.
Und wie sieht es aus mit dem ersten Date? Wer in so einer Situation zum Handy greift, kann Minuspunkte sammeln - 40 Prozent der Befragten geben an, dass sie so etwas als unhöflich werten würden. Allerdings kommt das der Befragung zufolge selten vor - nur zwei Prozent geben an, beim ersten Date zumindest gelegentlich das Smartphone zu nutzen.
Große Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es der Umfrage zufolge nicht bei der Bewertung der Smartphone-Nutzung des Gegenübers. Beim Essen und im persönlichen Gespräch sind etwas mehr Frauen verstimmt, wenn der Gegenüber sein Smartphone zückt. Im Bett und im Theater oder Kino sind hingegen etwas mehr Männer empfindlich, wenn die Begleitung zwischendurch mal online geht./wdw/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie
Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 1,409 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 32,63 Mrd..
Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0478. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 155,00GBP was eine Bandbreite von -29,00 %/+10.904,61 % bedeutet.
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Das ist mal ein echter Paukenschlag!
Ich möchte gerne einmal ein paar Anmerkungen zum Thema Analyse machen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Analysten derUBS etc. Bei einem Kurs von 0,80 Ziele von 0,70 ct. Unentwegt rausgehauen haben. Zwischenzeitlich ist der Kurs um ca. 70% gestiegen. Der Markt ist nicht annähernd um diesen Wert gestiegen. Echte outperformance also.Was soll so etwas von Menschen die 100tausende Euros hierfür bekommen und zudem eine viel bessere informationsqualität haben was zahlen und Wettbewerber angeht. Wirklich eine armutsbekundung für so eine berufsgruppe und definitiv antrieb sich selbst eine Meinung zu bilden. Unsere basher waren da Leichtgewichte.