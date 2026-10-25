Kein Comeback für Swimmingpool im Weißen Haus

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat einer Wiederherstellung eines historischen Swimmingpools auf dem Gelände des Weißen Hauses eine Absage erteilt. Der Pool werde niemals zurückkehren, schrieb der 80-Jährige auf der Plattform Truth Social.

Vor Tagen hatte die Zeitung "New York Times" berichtet, dass Trump einen solchen Schritt und zugleich den Ausschluss aller Journalisten aus dem Weißen Haus erwogen habe. Der Presseraum im Weißen Haus ist weltbekannt. Dort finden wichtige Pressekonferenzen statt. Früher befand sich an derselben Stelle ein Hallenschwimmbad, das dann vor Jahrzehnten durch einen Presseraum ersetzt wurde. Ende September hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social eine Fotomontage des derzeitigen Presseraums und eines Schwimmbeckens gepostet.