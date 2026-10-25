Was hat es mit dem Gold im Weißen Haus auf sich?
Obama
- Obama wirft Trump Gold-Luxus statt Bürgernähe vor
- Obama kritisiert Trumps Zolldrohungen gegen Kanada
- Obama unterstützt El-Sayed im engen Senatsrennen
DETROIT (dpa-AFX) - Eineinhalb Wochen vor den Parlamentswahlen in den USA hat sich der demokratische Ex-Präsident Barack Obama in den Wahlkampf eingeschaltet und US-Präsident Donald Trump attackiert. Er warf ihm in einer Rede auf einer demokratischen Wahlkampfveranstaltung in Detroit vor, sich mehr für die Renovierung des Weißen Hauses zu interessieren als sich um die Sorgen der Amerikaner zu kümmern.
"Was hat es mit dem Gold auf sich?", fragte Obama. Trump hatte vor längerem das Oval Office mit Gold verzieren lassen und betont bei öffentlichen Terminen gerne stolz den neuen Look.
Obama-Attacke wegen Handelsstreits mit Kanada
Trump-Kritiker sprechen von Geltungssucht. Obama setzte eine weitere Spitze ab: Er empfahl, dass Trump bei einem US-TV-Sender zu sehen sein sollte, der sich auf Sendungen rund um Hausbau, Inneneinrichtung und Renovierung spezialisiert hat. Obama bezeichnete die Zeit unter Trump als geprägt von Chaos, Grausamkeit, Korruption und Inkompetenz.
Er attackierte Trump auch wegen dessen aggressiven Handelsstreits mit Kanada und der Androhung hoher Zölle. Für den US-Bundesstaat Michigan ist die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland etwa im Automobilbereich wichtig. Obama sagte über Kanada und dessen Bevölkerung: "Das sind die nettesten Menschen."
Obama unterstützt linken Kandidaten El-Sayed
Ex-Präsident Obama kam nach Michigan, um dort den prominenten Demokraten Abdul El-Sayed zu unterstützen. Dieser kandidiert für den Senat und zählt zum linksgerichteten Lager der Demokraten. Es wird ein enges Rennen in dem Bundesstaat vorausgesagt.
Am 3. November finden in den USA die Parlamentswahlen statt. Alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Teil der Sitze im Senat werden neu vergeben. Trumps Republikaner ringen darum, ihre knappen Mehrheiten in beiden Kammern zu verteidigen. Die oppositionellen Demokraten hoffen auf einen Sieg, um Trumps politische Vorhaben in seiner verbleibenden Amtszeit im Kongress zu erschweren./rin/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Lese hier eigentlich nur mit, aber eins möchte ich mal loswerden: Was am meisten nervt sind die Personen welche angeblich schon seit Monaten wissen in welche Richtung Gold geht. Ich finde es faszinierend das jemand von den geopolitischen Einflüssen schon eher wusste als die beteiligten Länder selbst !! Komischerweise „poppt“ das Wissen nur bei negativer Kursentwicklung auf, als es vor 6-8 Wochen entgegen dem Trend nach oben ging war von den „Allwissenden“ nichts zu sehen. Die aktuelle Entwicklung hat nix mit Charttechnik zu tun da es zu viele äußere Einflüsse gibt. Öl, Dollar, die daraus resultierende Inflation, Zinsen etc. Bei dem ganzen geopolitischen Durcheinander kann niemand eine verlässliche Aussage zur Preisentwicklung geben, auch nicht die „Erleuchteten“.
@Goldhaberer: Grundsätzlich verstehe ich deine Sichtweise - ABER: Seit Ende des Weltkriegs vor über 80 Jahren = 3 Generationen, als man noch mit kleinen Goldmünzen (angeblich) etwas bekommen konnte, gibt es heute wohl niemand mehr, der unbesehen eine Goldmünze als Gegenwert für irgend etwas akzeptiert ... sie könnte gefälscht sein, gestohlen oder man glaubt ihren aktuellen Wert nicht. Und ein Bäcker, Arzt oder Tankwart lässt sich wohl kaum auf solche Deal sein. Deshalb: physisches Gold (und Silber) gut versteckt/gesichert aufbewahren, aber NIEMAL hergeben - außer man kann WIRKLICH Reibach machen damit.
Meiner Meinung nach werden wir schon bald Bewegung sehen , die US Mid Term Wahlen sind nicht mehr weit weg , 03.11.2026 , am 04. werden wir dann wissen ob die Demokraten neben dem Kongress auch den Senat gewinnen konnten . Warum ist das wichtig ? weil in Zeiten eines Präsidenten der politisch eine " lahme Duck " ist der Gold Preis in der Regel anzieht , auch werden die Demokraten aktiv darauf hinarbeiten den Iran Konflikt zu beenden und Trump unter Druck setzen , endet der Konflikt , endet gleichzeitig einer der Hauptgründe für die Inflation weltweit und der Zwang für die Zentralbanken die Zinsen zu erhöhen = Hohe Öl und Spritpreise wegen Schließung der Hormus Meeresenge = die Fed könnte eventuell statt die Zinsen im Dezember zu erhöhen sie in 2027 senken. Zwar ist keinesfalls sicher das der Senat an die Demokraten fällt , jedoch gibt es bei den Republikanern Rebellen die ebenfalls ein Ende des Iran Konfliktes fordern . = Trump wird es nicht leicht haben Gelder für seinen Krieg zu bekommen , Hegseth wackelt eh schon politisch weil er viele hohe Militärs entlassen hat und Chaos verursacht .