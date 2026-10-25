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    Huthi-Rebellen melden Tote in Sanaa

    ROUNDUP

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    Für Sie zusammengefasst
    • Huthi melden Tote und Verletzte nach Luftangriff
    • Huthi melden acht Tote bei Angriff auf Zementfabrik
    • Jemen-Konflikt flammt im Iran-Krieg erneut auf
    ROUNDUP - Huthi-Rebellen melden Tote in Sanaa
    Foto: Jan Woitas - dpa

    SANAA (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben nach einem Luftangriff mehrere Tote gemeldet. Im Westen der Hauptstadt Sanaa seien vier Menschen ums Leben gekommen und mehrere verwundet worden, berichtete der Fernsehsender Al-Masirah, der von der Miliz betrieben wird. Die Huthi machten Saudi-Arabien für den Angriff verantwortlich. Bei einem weiteren Angriff auf eine Zementfabrik nahe Sanaa wurden laut dem TV-Sender acht Menschen getötet und zehn weitere verletzt.

    Augenzeugen berichteten auch von Luftangriffen westlich von Sanaa. Dort seien Rauchwolken zu sehen gewesen, hieß es. Der Hafenstadt Mokka hätten rund 20 Luftangriffe gegolten, berichtete der Huthi-Sender Al-Masirah. Von saudischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die Angriffe.

    Angriffe auch in Saudi-Arabien und weiteren Teilen des Jemens

    Unterdessen gab der Zivilschutz in Saudi-Arabien eine Warnung für die Städte Mekka, Dschidda, Janbu und Taif heraus. Kurze Zeit später folgte die Entwarnung. Ob es sich um einen Raketenangriff der Huthi handelte, war zunächst unklar.

    In der südlichen Hafenstadt Aden, dem Regierungssitz der international anerkannten Regierung, wurden ebenfalls Explosionen gemeldet. Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija meldete Detonationen am dortigen Flughafen.

    Der Bürgerkrieg im Jemen ist im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Die vom Iran unterstützten Huthi nahmen bei einer Offensive weite Teile der Westküste am Roten Meer ein und rückten auch in anderen Provinzen vor. Die Regierung versucht mit Hilfe verbündeter Milizen und Saudi-Arabiens, die Rebellen zurückzudrängen./arb/DP/zb





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