Huthi-Rebellen melden Tote in Sanaa

SANAA (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben nach einem Luftangriff mehrere Tote gemeldet. Im Westen der Hauptstadt Sanaa seien vier Menschen ums Leben gekommen und mehrere verwundet worden, berichtete der Fernsehsender Al-Masirah, der von der Miliz betrieben wird. Die Huthi machten Saudi-Arabien für den Angriff verantwortlich. Bei einem weiteren Angriff auf eine Zementfabrik nahe Sanaa wurden laut dem TV-Sender acht Menschen getötet und zehn weitere verletzt.

Augenzeugen berichteten auch von Luftangriffen westlich von Sanaa. Dort seien Rauchwolken zu sehen gewesen, hieß es. Der Hafenstadt Mokka hätten rund 20 Luftangriffe gegolten, berichtete der Huthi-Sender Al-Masirah. Von saudischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für die Angriffe.