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    Fällt die WM-Entscheidung? Antonelli startet von Pole

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    Für Sie zusammengefasst
    • Antonelli startet in Austin von der Pole Position
    • Titel nur mit Sieg; Russell höchstens Neunter
    • Hamilton darf im Ferrari höchstens Siebter werden
    Fällt die WM-Entscheidung? Antonelli startet von Pole
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AUSTIN (dpa-AFX) - Kimi Antonelli kann sich möglicherweise schon heute zum jüngsten Weltmeister der Formel 1 küren. Der 20 Jahre alte Italiener startet in den Großen Preis der USA von der Pole Position. Er muss das Rennen in Austin im US-Bundesstaat gewinnen, zudem darf Mercedes-Teamkollege George Russell nicht über Rang neun hinaus kommen und Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari über Platz sieben.

    Russell wurde im Qualifying Sechster, Hamilton Fünfter. Neben Antonelli wird Max Verstappen im Red Bull in der ersten Startreihe stehen, wenn heute Abend (21.00 Uhr/Sky) die roten Ampeln auf dem Circuit of The Americas erlöschen. Dritter in der K.o.-Ausscheidung wurde Verstappens Teamkollege Isack Hadjar vor Charles Leclerc im Ferrari. Nico Hülkenberg hatte im Audi die Top Ten knapp verpasst./jmx/DP/zb

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    Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 40,75 auf Tradegate (23. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +1,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 39,24 Mrd..

    Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +7,98 %/+71,78 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Absatzrückgänge, schwache Pkw-Margen und wachsenden Konkurrenzdruck aus China. Diskutiert werden hohe Abfindungs- und Restrukturierungskosten sowie Risiken für Liquidität, Dividenden und Aktienrückkäufe. Dem stehen Argumente für eine günstige Bewertung gegenüber: hohe Nettoliquidität, Dividendenrendite und die Modelloffensive. Umstritten ist, ob US-Wachstum und neue E-Modelle die Schwäche in China ausgleichen können.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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