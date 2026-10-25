🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis-Prognose: Stürzen Fed und die PCE-Daten Silber in den Abgrund?

    Anleger fürchten 40 US-Dollar

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Silberpreisentwicklung bereitet große Sorgen. Ein Test der 50 US-Dollar scheint unausweichlich. Fed und PCE-Daten könnten Silber sogar in den Abgrund stürzen.

    Für Sie zusammengefasst
    Anleger fürchten 40 US-Dollar - Silberpreis-Prognose: Stürzen Fed und die PCE-Daten Silber in den Abgrund?
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Silberpreisentwicklung: 50 US-Dollar und dann?

    Für Silber wird die Luft immer dünner. Das Edelmetall hatte unter der Woche ein neues Verlaufstief ausgebildet. Die psychologisch relevante Marke von 50 US-Dollar rückt immer näher. Ein Test scheint unausweichlich. Doch was kommt danach? Dreht der Markt dann wieder nach oben ab oder wird es erst richtig prekär und der Silberpreis stürzt ab? Anleger befürchten Schlimmes.

    Ölpreise und die Angst vor der Fed und den PCE-Daten

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon!
    Long
    244,28€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 12,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    265,07€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 11,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zuletzt durchbrach Brent die Marke von 115 US-Dollar. Damit ist der Ausbruch über die zentrale Widerstandszone 110 / 115 US-Dollar angelaufen. Das zuletzt an dieser Stelle thematisierte übergeordnete Preisziel von 150 US-Dollar für den Ölpreis ist durch die Vollendung der V-Formationen aktiviert. In den letzten Wochen heizte die Entwicklung von Brent und WTI Oil die Inflations- und damit Zinssorgen an. Eine weitere Eskalation der Ölpreise wäre für Gold und Silber nur schwer zu tolerieren und dürfte die Lage für die Edelmetalle weiter verschärfen. Silber ist nicht das einzige Edelmetall, das sich in einer überaus misslichen Lage befindet. Der Goldpreis rauschte am Freitag unter die 4.000 US-Dollar. Damit droht auch Gold ein kräftiger Preissturz. 

    Die Entwicklung der Ölpreise ist allerdings nicht das Einzige, was Silber-Anleger in den nächsten Tagen im Auge behalten sollten. Am Mittwoch (28. Oktober) gibt die Fed ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Mit einer Zinsanhebung im Oktober ist zwar nicht unbedingt zu rechnen, aber die begleitenden Kommentare und Kommuniqués könnte eine gewisse Sprengkraft bergen. Das gilt auch für die PCE-Daten, die am Donnerstag (29. Oktober) veröffentlicht werden. Die zentrale Frage lautet: Gibt es bereits irgendwelche Fortschritte im Hinblick auf die Bekämpfung der US-Inflation? 

    Depot eröffnen und iPhone gewinnen 
    SMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Aktion entdecken

    Fazit: Anleger fürchten einen Silber-Abverkauf in Richtung 40 US-Dollar

    Der Silberpreis steht vor einer richtungsweisenden Handelswoche. Die Situation am Ölmarkt, der Fed-Termin und nicht zuletzt die PCE-Daten kreieren eine brisante Gemengelage. Ein Test der 50 US-Dollar scheint unausweichlich zu sein. Spätestens dann muss sich zeigen, wie vital Silber noch ist. Gelingt es dem Edelmetall vielleicht eine Gegenbewegung auf die Beine zu stellen? Die Vehemenz der Silberpreiskorrektur lässt allerdings für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Ein Bruch der 50 US-Dollar könnte weitere Abgaben auf 46,5 US-Dollar provozieren. Selbst ein Anlaufen der 40 US-Dollar ist nicht kategorisch auszuschließen. 

    Ungeachtet der kurzfristigen Risiken überwiegen auf lange Sicht die Chancen für Silber. Aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften findet das Edelmetall in zahlreichen Zukunftstechnologien Anwendung, Obgleich die KI-Euphorie in der letzten Zeit in einen gewissen KI-Frust umgeschlagen ist, könnte genau das Thema KI bzw. die dafür notwendigen gewaltigen Rechenzentren die Silbernachfrage nachhaltig ankurbeln. Trotz etwaiger Finanzierungsprobleme ist nicht davon auszugehen, dass sich Amazon, Meta Platforms oder aber Microsoft von ihrem Weg abbringen lassen.

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger fürchten 40 US-Dollar Silberpreis-Prognose: Stürzen Fed und die PCE-Daten Silber in den Abgrund? Die Silberpreisentwicklung bereitet große Sorgen. Ein Test der 50 US-Dollar scheint unausweichlich. Fed und PCE-Daten könnten Silber sogar in den Abgrund stürzen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     