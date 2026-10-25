Silberpreis-Prognose: Stürzen Fed und die PCE-Daten Silber in den Abgrund?

Für Silber wird die Luft immer dünner. Das Edelmetall hatte unter der Woche ein neues Verlaufstief ausgebildet. Die psychologisch relevante Marke von 50 US-Dollar rückt immer näher. Ein Test scheint unausweichlich. Doch was kommt danach? Dreht der Markt dann wieder nach oben ab oder wird es erst richtig prekär und der Silberpreis stürzt ab? Anleger befürchten Schlimmes.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Zuletzt durchbrach Brent die Marke von 115 US-Dollar. Damit ist der Ausbruch über die zentrale Widerstandszone 110 / 115 US-Dollar angelaufen. Das zuletzt an dieser Stelle thematisierte übergeordnete Preisziel von 150 US-Dollar für den Ölpreis ist durch die Vollendung der V-Formationen aktiviert. In den letzten Wochen heizte die Entwicklung von Brent und WTI Oil die Inflations- und damit Zinssorgen an. Eine weitere Eskalation der Ölpreise wäre für Gold und Silber nur schwer zu tolerieren und dürfte die Lage für die Edelmetalle weiter verschärfen. Silber ist nicht das einzige Edelmetall, das sich in einer überaus misslichen Lage befindet. Der Goldpreis rauschte am Freitag unter die 4.000 US-Dollar. Damit droht auch Gold ein kräftiger Preissturz.

Die Entwicklung der Ölpreise ist allerdings nicht das Einzige, was Silber-Anleger in den nächsten Tagen im Auge behalten sollten. Am Mittwoch (28. Oktober) gibt die Fed ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Mit einer Zinsanhebung im Oktober ist zwar nicht unbedingt zu rechnen, aber die begleitenden Kommentare und Kommuniqués könnte eine gewisse Sprengkraft bergen. Das gilt auch für die PCE-Daten, die am Donnerstag (29. Oktober) veröffentlicht werden. Die zentrale Frage lautet: Gibt es bereits irgendwelche Fortschritte im Hinblick auf die Bekämpfung der US-Inflation?

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Fazit: Anleger fürchten einen Silber-Abverkauf in Richtung 40 US-Dollar

Der Silberpreis steht vor einer richtungsweisenden Handelswoche. Die Situation am Ölmarkt, der Fed-Termin und nicht zuletzt die PCE-Daten kreieren eine brisante Gemengelage. Ein Test der 50 US-Dollar scheint unausweichlich zu sein. Spätestens dann muss sich zeigen, wie vital Silber noch ist. Gelingt es dem Edelmetall vielleicht eine Gegenbewegung auf die Beine zu stellen? Die Vehemenz der Silberpreiskorrektur lässt allerdings für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Ein Bruch der 50 US-Dollar könnte weitere Abgaben auf 46,5 US-Dollar provozieren. Selbst ein Anlaufen der 40 US-Dollar ist nicht kategorisch auszuschließen.

Ungeachtet der kurzfristigen Risiken überwiegen auf lange Sicht die Chancen für Silber. Aufgrund seiner chemischen und physikalischen Eigenschaften findet das Edelmetall in zahlreichen Zukunftstechnologien Anwendung, Obgleich die KI-Euphorie in der letzten Zeit in einen gewissen KI-Frust umgeschlagen ist, könnte genau das Thema KI bzw. die dafür notwendigen gewaltigen Rechenzentren die Silbernachfrage nachhaltig ankurbeln. Trotz etwaiger Finanzierungsprobleme ist nicht davon auszugehen, dass sich Amazon, Meta Platforms oder aber Microsoft von ihrem Weg abbringen lassen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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