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    HotelKey gibt strategische Veränderungen in der Führungsspitze bekannt, um die globale Präsenz auszubauen und die operative Exzellenz voranzutreiben

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    Strategische Ernennungen in den Bereichen Finanzen, internationale Geschäftstätigkeit und Marketing bereiten den Marktführer im Bereich Hospitality-Technologie auf seine nächste Phase des weltweiten Wachstums vor.

     

    CARROLLTON, TX / ACCESS Newswire / 24. Oktober 2026 / HotelKey, die führende cloudbasierte Property-Management-Plattform für die Hotellerie, gab heute strategische Veränderungen in der Führungsriege bekannt. Die Vision des Unternehmens und die Bemühungen um globales Wachstum werden von Julie Arrowsmith, Executive Vice President und Chief Financial Officer (EVP & CFO), Craig Chait, Vice President für den asiatisch-pazifischen Raum (VP, APAC), Adnan Malik, Vice President für Europa, den Nahen Osten und Afrika (VP, EMEA), sowie Laura Atallah, Head of Marketing, vorangetrieben.

     

    HotelKey Announces Strategic Leadership Updates to Expand Global Footprint and Drive Operational Excellence

     

    Diese Führungspositionen unterstreichen das Engagement von HotelKey, die finanzielle Performance zu optimieren, die Markenpräsenz zu stärken und die Marktpräsenz in den hart umkämpften internationalen Märkten der Hotellerie auszubauen.

     

    „Wir freuen uns sehr, diese versierten Führungskräfte offiziell vorzustellen, die dazu beitragen, die Geschäftstätigkeit von HotelKey voranzutreiben“, sagte Aditya Thyagarajan, Mitbegründer und President von HotelKey. „Mit Julie und Laura, die unsere Finanz- und Marketingstrategien leiten, sowie Craig und Adnan, die unsere wichtigen Märkte im asiatisch-pazifischen Raum und in EMEA anführen, haben wir unser ohnehin schon außergewöhnliches Führungsteam erheblich gestärkt, um unsere Vision umzusetzen und unseren Partnern weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten.“

     

    Verstärkung der Führungsriege

     

    Julie Arrowsmith, Executive Vice President und Chief Financial Officer (EVP & CFO)

     

    Julie Arrowsmith ist für die Finanzstrategie, -planung und -berichterstattung von HotelKey verantwortlich und positioniert das Unternehmen aktiv für nachhaltige Rentabilität und Skalierbarkeit. Sie bringt über 25 Jahre Finanzerfahrung in der Hotellerie mit, darunter Führungspositionen als CFO und CEO bei G6 Hospitality, der Unternehmenszentrale der Marken Motel 6 und Studio 6. Vor ihrer Tätigkeit bei G6 war Julie im Bereich Wirtschaftsprüfung bei Deloitte tätig. In enger Zusammenarbeit mit dem Führungsteam unterstützt sie wichtige Wachstumsinitiativen, treibt die betriebliche Effizienz voran und sichert die langfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens, wobei sie eine zentrale Rolle bei der Steuerung strategischer Entscheidungen spielt.

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    IRW Press
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    HotelKey gibt strategische Veränderungen in der Führungsspitze bekannt, um die globale Präsenz auszubauen und die operative Exzellenz voranzutreiben HotelKey_10-24-2026_DEPRcomStrategische Ernennungen in den Bereichen Finanzen, internationale Geschäftstätigkeit und Marketing bereiten den Marktführer im Bereich Hospitality-Technologie auf seine nächste Phase des weltweiten Wachstums …
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