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    Rheinmetall sucht die Richtung: Anleger streiten über Auftragswachstum versus freier Cashflow

    Zwischen Hoffnung und Zweifel

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    Die Rheinmetall-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Wachstum durch europäische Aufrüstung und Kapazitätsausbau auf Sorgen vor Hoher Kapitalbedarf vor belastbaren Mittelzuflüssen. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Zwischen Hoffnung und Zweifel - Rheinmetall sucht die Richtung: Anleger streiten über Auftragswachstum versus freier Cashflow
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    Rheinmetall hat eine diskussionsreiche Börsenwoche mit einem Kursverlust von 2,0 Prozent beendet. Auf wallstreetONLINE standen weniger neue Kursfantasien als eine handfeste wirtschaftliche Frage im Mittelpunkt: Wann werden aus den in der Community diskutierten Großaufträgen und Produktionsplänen tatsächlich verfügbare Mittel? Berichte über zusätzliche Kapazitäten und mögliche Verzögerungen beim Flugabwehrsystem Skyranger verschärften die Debatte zwischen Wachstumszuversicht und Zweifeln an der Umsetzung.

    Viele Aufträge, aber wann fließt das Geld?

    Das gewichtigste kritische Argument betrifft den freien Cashflow, also die nach laufendem Geschäft und Investitionen verbleibenden Mittel. Mehrere Beiträge betonen, dass ein großer Auftragsbestand zunächst Geld binden könne: Fabriken, Material und Fertigungsanläufe müssten finanziert werden, bevor Zahlungen eingehen. Nach dieser Lesart reicht die Aussicht auf steigende Umsätze nicht aus, um wirtschaftlichen Mehrwert zu belegen. Entscheidend sei, wie profitabel und mit welchem Kapitalbedarf Rheinmetall die erwartete Expansion bewältigt.

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    Als möglichen Wendepunkt nennen Teilnehmer das vierte Quartal. Sie erwarten im Dezember oder Januar größere Anzahlungen, unter anderem im Zusammenhang mit rumänischen Lynx-Projekten. Das sind Erwartungen der Community, keine gesicherten Zahlungstermine. Auch über die nächste Quartalsbilanz hinaus bleibt damit aus Sicht der Skeptiker offen, wann sich die erhoffte Entlastung tatsächlich zeigt.

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    Die optimistische Seite setzt auf einen längerfristig hohen europäischen Verteidigungsbedarf. Zusätzliche Kapazitäten seien angesichts dieser Nachfrage keine bloße Wette auf ferne Absatzchancen. Als Beispiele greifen Beiträge Berichte über eine britische Rohrfabrik und die geplante Einbindung der rumänischen Mangalia-Werft auf. Während Befürworter darin Wachstumsmöglichkeiten sehen, hinterfragen andere den wirtschaftlichen Nutzen einzelner Investitionen. Die im Forum geäußerte Vermutung, der Werftdeal könne ein Kompensationsgeschäft sein, bleibt ausdrücklich Spekulation.

    Skyranger wird zum Umsetzungstest

    Besonders konkret wird der Streit bei Skyranger. Diskutiert wird ein Bericht, wonach die Bundeswehr zunächst auf eine Lösung des Wettbewerbers Diehl setzen könnte. Kritiker lesen daraus Verzögerungsrisiken für Rheinmetall ab. Andere halten dagegen, es gehe lediglich um eine Übergangslösung und kundenseitige Änderungswünsche, nicht um einen endgültig verlorenen Auftrag. Weder diese Deutung noch die im Forum genannten Produktions- und Erprobungsfristen sind durch die geprüften Angaben bestätigt.

    Die Bewertung erhöht den Erfolgsdruck: Das KGV auf Basis des Vorjahres beträgt 104,62. Für die kommende Woche liegen die konkreten Kursmarken bei 1.000,20 Euro als Unterstützung und 1.104,00 Euro als Widerstand. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag nur beim 0,6-Fachen des Wochenschnitts. Ein Ausbruch über das Wochenhoch mit höherem Umsatz wäre deshalb aussagekräftiger als eine Erholung bei dünnem Handel. Operativ bleiben belastbare Nachrichten zu Lieferfristen und Anzahlungen die entscheidenden Prüfsteine.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -2,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 1.104,00€ / 1.000,20€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 46,56 Mrd.EUR

    Stand: 25.10.2026, 09:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.104,00€ und das Wochentief bei 1.000,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    +0,10 %
    -1,97 %
    +1,82 %
    +0,18 %
    -43,37 %
    +290,83 %
    +1.094,21 %
    +1.517,20 %
    +43.689,38 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zur Rheinmetall Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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