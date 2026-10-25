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    15,3 Prozent Plus: Darum kennt die mutares-Aktie gerade kein Halten

    Anleger wittern die nächste Rallye

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    Mit einem Wochenplus von 15,3 Prozent gehört mutares zu den auffälligsten Aktien der Woche. Die Community diskutiert, was hinter der Rallye steckt und wie lange sie noch tragen kann.

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    Foto: adobe.stock.com

    Mit einem Wochenplus von 15,3 Prozent hat die Mutares-Aktie die Debatte im wallstreetONLINE-Forum angeheizt. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie viel mögliche Beteiligungsverkäufe tatsächlich für die Aktionäre einbringen können. Während Hoffnungen auf einen großen NGS-Deal den Optimismus stärkten, entzündete sich am diskutierten Natura-Verkauf ein Streit über Kosten und Nettoerlöse. Die Handelsspanne reichte von 24,70 bis 28,50 Euro.

    Exit-Erlöse: Was bleibt nach den Kosten?

    Das gewichtigste Gegenargument der skeptischen Beiträge richtet sich gegen eine zu einfache Erfolgsrechnung: Ein niedriger Einstiegspreis und ein höherer Verkaufspreis allein belegen noch keinen wirtschaftlichen Gewinn. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass operative Verluste, Restrukturierungsaufwand und Finanzierungskosten während der Haltedauer berücksichtigt werden müssen. Dieser Einwand betrifft den Kern der Bewertung: Entscheidend ist nicht nur, zu welchem Preis eine Beteiligung abgegeben wird, sondern welcher Überschuss nach sämtlichen Belastungen verbleibt.

    Am Beispiel Natura gingen die Einschätzungen besonders weit auseinander. Ein Teil der Community erwartet einen positiven Mittelzufluss und eine stärkere Grundlage für spätere Ausschüttungen. Kritische Stimmen vermuten dagegen zusätzliche Belastungen durch Garantien, vertragliche Verpflichtungen oder eine mögliche Mitgift an den Käufer. Weder die genannten Beträge noch ein Nettoerlös sind hier gesichert. Auch die Erwartung höherer Dividenden bleibt eine Hoffnung, keine bestätigte Folge des diskutierten Verkaufs.

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    Die überzeugendere positive Argumentation setzt deshalb beim gesamten Portfolio an. Befürworter halten es für möglich, dass wenige besonders erfolgreiche Sanierungen schwächere Beteiligungen und einzelne Fehlschläge deutlich überkompensieren. Als entscheidende Fähigkeiten nennen sie operative Sanierungserfahrung, Risikosteuerung und den richtigen Verkaufszeitpunkt. Das ist eine nachvollziehbare Investmentthese, aber kein Nachweis dafür, dass jeder einzelne Exit Wert schafft.

    NGS als Hoffnungsträger, 28,50 Euro als Hürde

    Besonders viel Potenzial schreibt die Community NGS zu. Diskutiert werden ein Verkauf oder ein Börsengang; eine Beispielrechnung leitet aus einem unterstellten EBITDA von 50 Millionen Euro und einem Faktor von acht eine Bewertung von 400 Millionen Euro ab. Diese Größen sind unbestätigte Annahmen aus dem Forum, kein belegter Transaktionswert. Auch Magirus wird mehrfach als möglicher Kurstreiber genannt. Gemeinsam ist diesen Erwartungen, dass konkrete Klarheit über Erlös und Zeitpunkt noch fehlt.

    In der kommenden Handelswoche werden deshalb mögliche neue Angaben zu NGS sowie belastbare Details zu den diskutierten Verkäufen wichtig. Ein bestätigter Transaktionstermin lässt sich daraus bislang nicht ableiten. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 28,50 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 24,70 Euro die Unterstützung. Das zuletzt 1,1-Fache des Wochenmittels erreichende Handelsvolumen war nur moderat erhöht. Nach dem kräftigen Anstieg bleibt damit entscheidend, ob aus Exit-Hoffnungen überprüfbare Fortschritte werden.

    mutares Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +15,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 28,50€ / 24,70€
    KGV (Vorjahr) 2,12
    Marktkapitalisierung 722,42 Mio.EUR

    Stand: 25.10.2026, 10:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 28,50€ und das Wochentief bei 24,70€ die zunächst wichtigsten Marken.

    mutares

    +2,73 %
    +15,34 %
    +10,81 %
    +1,44 %
    +2,10 %
    +6,17 %
    +28,52 %
    +118,22 %
    +216.823,08 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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